ВИДЕО: Большунов выиграл масс-старт за явным преимуществом

До отметки 11,4 км на лыжне не было явного лидера, но затем Большунов предпринял рывок и легко убежал от всех конкурентов.

Большунов планировал держать социальную дистанцию

На финише гонки его отрыв перед ближайшим преследователем норвежцем Йоханнесом Клэбо составил 18,4 секунды. Именно такое преимущество будет иметь Большунов на старте воскресной гонки преследования на 50 километров, которая завершит лыжный сезон. Третьим отправится на марафонскую дистанцию другой норвежец Пол Голберг (+18,9).

"Перед стартом были мысли не нарушать социальную дистанцию и держаться от всех минимум на 1,5 метра. Но получилось даже больше", — пошутил после гонки Большунов в эфире "Матч ТВ".

Победа не поможет забыть скандал на чемпионате мира

Тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал уверенную победу своего подопечного порталу "Чемпионат":

"Саша сделал рывок, который никто не смог поддержать, а дальше наращивал преимущество. Видно, что он в хорошем состоянии и настроении. Станет ли эта победа над Клэбо пилюлей к тому, что было на чемпионате мира? Нет. Такого шанса предстоит ждать до следующего чемпионата мира или Олимпиады. То, что произошло тогда на финише, не заживает".

Неделю назад во время марафонской гонки чемпионата мира Большунов первым выкатился на финишную прямую, но в ходе контакта с Клэбо сломал палку и не смог выиграть марафон.

В нынешнем сезоне 24-летний россиянин досрочно стал победителем Кубка мира. Большунов второй год подряд завоевал престижный трофей.

Ступак победила в стиле Большунова

Женский масс-старт на 10 км выиграла россиянка Юлия Ступак. Победила она в стиле Большунова, оторвавшись от соперниц рывком за полтора километра до финиша.

Второе место заняла норвежка Хейди Венг (+7,1). Бронзовым призером стала шведка Эбба Андерссон (+8,5).

14-кратная чемпионка мира Терезе Йохауг (Норвегия) из-за небольшой травмы запястья пропускает заключительный этап Кубка мира.