Россия готова отправить осужденных на очистку Арктики

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России может привлечь осужденных к очистке территорий российской арктической зоны от загрязнений. Об этом директор ФСИН Александр Калашников сообщил на итоговой коллегии ведомства в пятницу, 12 марта. Договоренность уже достигнута с руководством Красноярского края и администрацией Норильска, добавил он.

Представительница ФСИН Елена Коробкова в декабре 2020 года уже затрагивала этот вопрос. По ее словам, привлеченные к работам заключенные будут проживать в модульных постройках. В то же время руководство Норильска выделило помещение для создания исправительного центра на 56 человек, заявила Коробкова.

Она особо выделила взаимную выгоду для ФСИН и организаций, занимающихся очисткой арктических территорий. Уголовно-исполнительная система "заинтересована в расширении использования труда осужденных к принудительным работам и готова предоставлять необходимое количество рабочей силы", подчеркнула представительница ФСИН.