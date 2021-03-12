Почему Восточная Европа стала гомофобной? Ведь раньше Восток был толерантнее Запада

Ведь именно в западных странах в буржуазную эпоху вспыхивали великие исторические скандалы, связанные с "мужеложством". В Англии это был громкий судебный процесс против Оскара Уайльда в 1895 году, а позже еще один — против Питера Уальдблада в 1954 году. В Германии — судебный процесс над князем Филиппом цу Эйленбургом (Fürsten zu Eulenburg) в 1906 году, скандалы вокруг начальника штаба штурмовых отрядов НСДАП Эрнста Рёма (Ernst Röhm) в 1931-32 годах, а в 1983 году — анонимные обвинения в адрес генерала бундесвера Гюнтера Кисслинга (Günter Kissling), вынудившие его преждевременно уйти в отставку.

При всем при этом нетерпимость — и уж тем более, гомофобия — никоим образом не являются восточноевропейской особенностью. Напротив, в плане сексуальной ориентации в Восточной Европе долгое время царила гораздо большая толерантность, чем, скажем, в Германии или Великобритании.

"Будь нетерпимым, будь нормальным!", — гласила надпись на одном из плакатов ультраправой партии в Болгарии. Далеко не все гомофобы выразились бы с такой беспощадной жесткостью. Кому захочется слыть нетерпимым? Но партия уловила самую суть проблемы.

"В коммунистические времена гомосексуальность называли бы "пережитком капитализма". После падения коммунистических режимов отношение к гомосексуалам стало одной из первых линий разлома между Востоком и Западом. С 1989-90 годов националистические политики в Восточной Европе, обычно противопоставляющие "толерантность" жителей своих стран "чванливости" и "миссионерству" Запада, начали насаждать агрессивную нетерпимость к лесбиянкам и геям.

Депутаты Европарламента большинством голосов 11 марта приняли декларацию, объявляющую Евросоюз "зоной свободы ЛГБТИ". Решение стало реакцией на нарушение прав представителей сексуальных меньшинств в Польше, где в 2019-2020 годах местные власти объявили ряд регионов "зонами, свободными от идеологии ЛГБТИ", но также и в других восточноевропейских странах. Писатель и журналист Норберт Маппес-Нидик (Norbert Mappes-Niediek) рассуждает о причинах гомофобии в этом регионе:

В прошлом Восток был толерантнее Запада

В Восточной Европе к гомосексуалам относились значительно терпимее. Так, в Польше с момента обретения ею независимости в 1918 году наказание за сексуальные отношения между мужчинами было крайне редким. В Советском Союзе этот вопрос стал линией водораздела между сталинистами и национал-большевиками с одной стороны и реформаторами и революционерами — с другой. В 1922 году однополые отношения в СССР были официально декриминализированы, но уже в начале 1930 годов при Сталине вновь была введена уголовная ответственность "за мужеложство".

Чехословацкие коммунисты хотели декриминализировать гомосексуальность еще в 1950 году, но были вынуждены подчиниться запрету из Москвы. В ГДР еще в 1957 году была отменена уголовная ответственность за сексуальные отношения между взрослыми мужчинами, в 1961 году они были декриминализированы в Венгрии, а годом спустя — и в Чехословакии. В Великобритании это произошло только в 1967 году, в ФРГ — в 1969 году, в Австрии — в 1971 году.

Культурная война и проявление амбивалентности

В начале 2000 годов дискуссия о равных правах для геев и лесбиянок, зарегистрированных партнерских отношениях и гомосексуальных браках превратилась в захватывающее массы культурное сражение между Востоком и Западом. Парадоксально, но именно политические коннотации сделали этот вопрос горячей темой. А вот поп-культура, в свою очередь, относилась к этой теме критически или иронично.

В России женский дуэт "Тату" играл с гомоэротическими подтекстами, в Сербии певица Мария Шерифович выиграла с этой темой песенный конкурс "Евровидение" и стала национальной иконой. Чуть позже главой правительства Сербии была избрана открытая лесбиянка. Для Сербии это стало возможностью проявить амбивалентность: культовые лесбиянки могут не скрывать своей сексуальной ориентации и при этом не раздражать патриархально настроенных правых с их культом сильных мужчин.

Гомосексуальность — продукт импорта?