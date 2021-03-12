Twitter намерен запустить свой аналог Clubhouse уже к апрелю

Сейчас этот сервис находится на стадии тестирования. Судя по видеоролику, опубликованному Twitter в тот же день, Spaces будет интегрирован в сеть микроблогов. Пользователи смогут присоединяться к чужим аудиочатам или запускать свои обсуждения, ограничивая круг людей, которые могут в них участвовать. Таким образом, Spaces будет конкурировать с приложением Clubhouse.