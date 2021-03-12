12.03.2021, 11:35
ГАЛЕРЕЯ | Невероятные скидки в Maxima: одеяло стоило 34 евро, теперь — 3!(58)
Читатели RusDelfi удивились ценам на постельное белье в ласнамяэской Maxima!
"Это что-то очень странное. Таких скидок я никогда не видел. Если раньше одеяло стоило 34 евро, то теперь цена только 3 евро. И так с многими товарами", — написал в редакцию Артем.
"В Maxima время от времени есть сезонные скидки среди разных товаров. Сейчас мы распродаем определенную продукцию, чтобы освободить место для весеннего товара. Например, с завтрашнего дня большая распродажа домашних товаров, одежды, обуви, игрушек в Smuuli Maxima XX", — ответила руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Тийа Шапель.