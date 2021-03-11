Польша и Венгрия пожаловались на ЕС в Европейский суд

Аналогичную жалобу в суд направила и Венгрия. Будапешт не может допустить, чтобы положение, серьезно нарушающее европейское законодательство, осталось в силе, объяснила министр юстиции Юдит Варга.

Нововведение, привязывающее выплаты из бюджета организации к соблюдению принципов правового государства и базовых европейских ценностей, было одобрено участниками саммита ЕС в декабре 2020 года. Тогда же государства Евросоюза смогли разблокировать проект бюджета ЕС на 2021-2027 годы, предусматривавший 1,8 трлн евро на восстановление экономики, пострадавшей от пандемии COVID-19. Польша и Венгрия из-за пункта об этом механизме накладывали вето на принятие проекта бюджета.

Еврокомиссия может ходатайствовать об ускоренном разбирательстве

ЕС пошел на компромисс, внеся дополнительное положение к механизму. Таким образом, Варшава и Будапешт застрахованы от сокращения выплат, поскольку получили возможность жаловаться в суд в Люксембурге. В свою очередь, Еврокомиссия заявила, что в случае судебных исков направит в Европейский суд ходатайство об ускоренном разбирательстве, что позволит значительно сократить срок процедуры, обычно занимающий около 18 месяцев.

Еврокомиссия в апреле 2020 года инициировала новое расследование в отношении Польши из-за реформы судебной системы в этой стране. От Варшавы требуют привести эту систему в соответствие стандартам ЕС. А в 2018 году Европарламент возбудил штрафную процедуру в отношении Венгрии, обвинив Будапешт в неуважении европейских ценностей и нарушении принципов правового государства.