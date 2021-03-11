Евросоюз одобрил четвертую вакцину от коронавируса. Она вводится одной дозой

"ЕМА рекомендовала предоставить условное регистрационное удостоверение на вакцину против коронавируса компании Janssen для людей старше 18 лет", — говорится в документе.

Теперь окончательное решение по выведению вакцины на европейский рынок должна принять Европейская комиссия.

Фармацевтическое подразделение J&J — компания Janssen-Cilag 15 февраля подала в ЕМА заявку для получения регистрационного удостоверения на свою вакцину против коронавируса, которая вводится одной дозой. До этого вакцина компании с 1 декабря 2020 года проходила процедуру постепенной экспертизы (rolling review).

ЕМА в феврале сообщало, что научный комитет агентства оценит вакцину J&J в ускоренном режиме и сможет дать свою рекомендацию уже в середине марта при условии, что данные, предоставленные компанией, будут достаточными, полными и заслуживающими доверия. "Такое короткое время для оценки (вакцины) возможно только потому, что ЕМА уже оценило некоторые данные в ходе процедуры постепенной экспертизы (rolling review)", — пояснял регулятор.

Использование вакцины J&J в США, Канаде и Бахрейне, по данным СМИ, показало ее эффективность на 85% для предотвращения тяжелого течения заболевания, предотвращения госпитализации и смерти от коронавируса.

Согласно договору, Еврокомиссия зарезервировала в компании J&J всего 400 миллионов доз вакцины с возможностью допзакупки еще 200 миллионов доз. В 2021 году J&J обязалась поставить в страны ЕС 200 миллионов доз своей вакцины. Первые поставки должны стартовать уже в апреле, и до конца июня компания обязана снабдить Евросоюз 55 миллионами доз препарата. В третьем квартале поставки должны удвоиться.

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