Помимо пособия по зарплате, мы нуждаемся во временной короназарплате

На самом деле, мы не должны называть ее короназарплатой, ее можно назвать и зарплатой гражданина, пособием для потерявших работу из-за коронавируса или еще как-то. Выплаченное Кассой по безработице пособие на заработную плату хоть и позволило очень многим предприятиям продолжить работу, но сокращений все же не избежать. Критерии в части выделения короназарплаты могут быть самые разные. Но принцип должен быть один: не дать потерявшим работу впасть в депрессию.

Каким же может быть решение в ситуации своего рода ”хвост вытащил — клюв увяз”? Учитывая, что преобладающая доля людей, оставшихся без работы в результате коронакризиса, вынуждена сидеть дома не по собственной воле, а по той причине, что пандемия сделала их работу невозможной, имеет смысл ввести временную универсальную короназарплату.

Например, переквалификация поваров, гидов или тренеров может казаться в краткосрочной перспективе разумной, даже необходимой для сохранения дохода, но их знания и опыт, накопленные годами, часто десятилетиями, очень нужны для успешности сектора. При условии, что мир сможет при помощи вакцин преодолеть коронавирус в течение ближайшего года, скоро начнется период выхода из кризиса и восстановление экономики. Тогда на рынке труда возникнет дефицит именно тех умений, которым не было применения во время пандемии. Люди начнут возвращаться в свои профессии, и пробел возникнет уже в другом месте.

Для тысяч людей в Эстонии в результате кризиса работа закончилась или приостановлена, и ближайшее время не обещает хороших перспектив. Но семью необходимо кормить, как и справляться со взятыми на себя обязательствами. Под воздействием обстоятельств люди хватаются за любую соломинку и соглашаются на самые невыгодные предложения. Ничего не поделаешь, потому что деньги нужны.

Сколько рабочих мест уничтожил коронакризис на самом деле, мы узнаем точно только по прошествии какого-то времени время после его преодоления, когда действующие в экономике взаимосвязи начнут восстанавливаться. Большая часть предприятий, которые напрямую зависят от работы людей на местах, не переживут нынешний год без помощи государства. Резервы исчерпаны, а проблеска надежды на получение нового дохода не видно даже на горизонте. В преимущественном положении находятся те, чью деятельность можно временно заморозить и работать в другой сфере до улучшения ситуации.

В конце прошлого года были опубликованы результаты заказанного Swedbank исследования, в ходе которого выяснилось, что самым сильным источником стресса жители Эстонии считают отсутствие денег (47% опрошенных). Наряду с отсутствием денег источниками стресса были названы работа (45%) и здоровье (41%). Во время пандемии коронавируса мы находимся в ситуации, когда здоровье всех людей находится в опасности, работу потеряли тысячи людей, потеряв в связи с этим, конечно, и деньги. Звучит как полный стресс-комплект, который может повергнуть в уныние и самых больших оптимистов.

Сегодня у нас нет никаких знаний о том, каким будет здоровье людей, когда коронавирус окажется под контролем и кризис будет преодолен. И это касается как физического, так и психического здоровья. Перегруженная медицинская система означает, что обычные болезни остаются без внимания. Да и неловко людям обращаться к врачу с какой-то обычной болячкой, когда в это же время машины скорой помощи стоят перед больницей в длинной очереди. Но, как известно, эти маленькие болячки впоследствии превращаются в серьезные беды. Жители Эстонии обычно держат в себе и груз тяжелых мыслей, поэтому то, как повлияла на людей нагрузка 2020 и 2021 года, мы узнаем лишь в будущем.

Именно эту веру людей в будущее необходимо пробудить и восстановить. Если потерявший в коронакризисе работу человек не будет бессонной ночью думать, как он наскребет деньги на следующую выплату по займу на жилье или на оплату счета за электричество, мы сделаем большой шаг к более здоровому обществу.

Кто заплатит?





Простой ответ на вопрос, где взять деньги на короназарплату, конечно же, такой, что государство должно найти эти средства, потому что речь, с учетом перспективы, идет о жизненно важном вопросе. Реальный же ответ в том, что эти расходы оплатят сами налогоплательщики, когда наше государство в будущем станет возвращать займы. Брать в долг может быть сколь угодно неприятно, но в сегодняшней ситуации для Эстонии это единственное возможное решение. В качестве сравнения можно привести жилищный заем, при котором вряд ли кого-то радует обстоятельство ежемесячных платежей в течение более 30 лет. То же самое и с государственным долгом: чтобы у нас был свой дом мы должны выполнять обязательства.

Наши люди и достижения многолетнего труда предпринимателей, требуют внимания и поддержки, чтобы справиться с неожиданными временными трудностями. Это не надо преподносить как драматический план спасения. Это умное тактическое решение: мы отступим в окопы, победим враждебный вирус и продолжим свою жизнь примерно с того места, где она остановилась. Но для этого нам необходимы смелые решения.

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