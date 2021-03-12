Участница Олимпиады Ирина Киккас-Ныомаа о локдауне: детям нужны соревнования, иначе они теряют мотивацию и бросают спорт

- У меня отличные детки, умнички, которые уже ни один месяц тренируются перед камерой, пять раз в неделю. Классический балет, офп, предметная подготовка, растяжка, танцы. Детки устали, тренеры тоже, — констатирует известная гимнастка. — Мы сидим на второй дистанции уже с середины декабря. И если в прошлом году это было как бы шоком, и я считаю, что мы справились достаточно хорошо, то сейчас видно, как многие сдаются. Большинству нужен результат на соревнованиях. А результат не виден, сидя у компьютера. И этот формат онлайн действует на короткий период, но никак не на несколько месяцев. Очень сложно убеждать, что мы делаем акцент на то, что не успеваем делать в зале, что занимаемся полезными вещами… Детям всё же очень нужно живое общние, спорт — это движение и не только физическое, но и эмоциональное…

- Еще жаль, что много деток просто не начнут заниматься спортом, — добавляет она. — В формате онлайн — это сложно сделать, а в детском возрасте каждый год, даже полгода важны… В нашем виде спорта точно. Я очень хорошо чувствую это как тренер, как мама. Моей дочке 8 лет, и я вижу, как ей не хватает этого правильного общения и движения, целей и мотивации.

- Профессиональным командам чуть легче, они хоть что-то делают, — сравнивает Киккас-Ныомаа детский и взрослый спорт. - Но всё равно, постоянные карантины выбивают очень из тренировочного процесса. У меня одна девочка в юниорской команде, которая стремится отобраться на чемпионат Европы. И это же постоянный страх, не дай бог, кто-то заболеет. Постоянно готовишься, а соревнования то передвигают, то отменяют.

- Но при этои всей грустной ситуации, смотрите, на какую важную позицию встаёт спорт, даже в онлайн-режиме. Это сейчас практически единственная возможность оторвать молодёжь от сидячего образа жизни, в котором они увязли (учёба онлайн, тренировки онлайн, я думаю, и свободное время у большинства тоже онлайн), — подытожила тренер.