Флагман поставщиков качественной древесины AS MASS думает на перспективу и заботится о людях и экологии

Богатый ассортимент продукции MASS высоко ценят как местные, так и иностранные производители мебели, изготовители дверей, окон, лестниц, озеленители и другие специалисты в сфере деревообработки. Импортированную древесину ценят многие эстонские производители мебели, чья продукция экспортируется в Скандинавию и другие части Европы. MASS является хорошим партнером многих архитектурных бюро, дизайнеров и профессиональных союзов. Прекрасный пример творческого применения эксклюзивного каменного шпона – продукция бренда RÄHN Eyewear: их оправы для очков из камня были номинированы на эстонскую премию BRUNO 2020 за лучший дизайн продукции. Этот же натуральный каменный шпон другие производители используют для изготовления дверей и мебели.

Склады и пункты продаж предприятия находятся в трех местах: двух в Таллинне и одном в Тарту. Складские комплексы современные и обеспечивают лучшие условия хранения: наличие необходимой для хранения древесины влажности воздуха и температуры гарантирует клиенту качественную продукцию. На складах постоянно есть достаточный запас многих товаров.

В ассортименте террасной доски MASS представлены прежде всего ценные породы дерева, такие как ипе, тик, кумару и гарапа, преимуществом которых является прочность и качество, неподвластное времени. Срок службы террасы из экзотических ценных пород дерева составляет до 50 лет. Большинство оттенков красновато-коричневатые, что делает любую террасу эксклюзивной и особенной.

Самый большой в Эстонии ассортимент древесины ценных пород включает наиболее распространенные породы дерева – дуб, ясень, бук, орех, а также экзотические и эксклюзивные породы – например, зебрано, тик, махагон и эбеновое дерево. Массив дерева используется для изготовления дверей, окон, лестниц, а также мебели, полов и винных бочек. Клееные деревянные щиты из цельной древесины идеально подходят для изготовления кухонных рабочих поверхностей, ступеней лестниц и мебели.

В ассортименте MASS – шпон, ценные породы дерева, различные панельные материалы и дизайнерская продукция. Кроме того, предприятие предлагает инструменты и оборудование, необходимые для деревообработки и ухода за деревом.

Лидером рынка MASS стал благодаря постоянному пополнению своего ассортимента. В тесном контакте с клиентами создаются необходимые им решения, и предприятие держит руку на пульсе рыночных трендов. Предприятие росло и развивалось вместе с эстонским государством – клиенты стали более осведомленными и требовательными. Помимо большого ассортимента продукции они ценят профессиональное обслуживание и компетентное консультирование MASS, а также возможность приобрести все необходимое в одном месте.

«Наша цель быть лучшим партнером для всех, кто ценит качественные древесные материалы. Мы ежедневно работаем во имя того, чтобы наши партнеры и клиенты могли нам доверять. Мы уважаем взаимные договоренности и делаем все возможное. Для нас важна долгосрочная перспектива работы на рынке. Мы пришли, чтобы остаться!» – подчеркивает суть принципов исполнительный директор MASS Сийм Кирсипуу.

Эталон заботящегося предприятия

Как успешное и дальновидное предприятие MASS чувствует ответственность и потребность вносить свой вклад в защиту окружающей среды и социального благополучия. «Мы искренне хотим, чтобы нашим детям в будущем было хорошо жить в нашем мире. Поэтому вносим свой вклад в бизнес, заботящийся об окружающей среде и о людях, в переработку отходов и благотворительность, поддерживающую общество», – поясняет Кирсипуу. Цепочка поставок предприятия сертифицирована FSC® и PEFC, что подтверждает устойчивое и ответственное управление: взамен вырубленных деревьев в том же объеме высаживаются молодые деревья. «Мы осознаем, что лес является жизненно важным природным ресурсом, разумное управление которым обеспечивает сохранение и воспроизводство богатой видами и многообразной среды обитания», – добавляет исполнительный директор.