Флагман поставщиков качественной древесины AS MASS думает на перспективу и заботится о людях и экологии
- Отмечающее в этом году 30-летие AS MASS получает от Creditinfo сертификат «Успешное предприятие Эстонии» пять лет подряд.
- В 2019 году доход предприятия от продаж составил 8 миллионов евро, оборот вырос на 15 % по сравнению с предыдущим годом.
- В ассортименте предприятия самый большой в Эстонии выбор древесины ценных пород. Спрос на ценные породы дерева не исчезает, ведь качество всегда в цене.
- Будучи компанией с долгосрочными перспективами, AS MASS вносит свой вклад в защиту окружающей среды, создание социального благополучия и развитие сотрудников.
Самый большой ассортимент в Эстонии
В ассортименте MASS – шпон, ценные породы дерева, различные панельные материалы и дизайнерская продукция. Кроме того, предприятие предлагает инструменты и оборудование, необходимые для деревообработки и ухода за деревом.
Самый большой в Эстонии ассортимент древесины ценных пород включает наиболее распространенные породы дерева – дуб, ясень, бук, орех, а также экзотические и эксклюзивные породы – например, зебрано, тик, махагон и эбеновое дерево. Массив дерева используется для изготовления дверей, окон, лестниц, а также мебели, полов и винных бочек. Клееные деревянные щиты из цельной древесины идеально подходят для изготовления кухонных рабочих поверхностей, ступеней лестниц и мебели.
В ассортименте террасной доски MASS представлены прежде всего ценные породы дерева, такие как ипе, тик, кумару и гарапа, преимуществом которых является прочность и качество, неподвластное времени. Срок службы террасы из экзотических ценных пород дерева составляет до 50 лет. Большинство оттенков красновато-коричневатые, что делает любую террасу эксклюзивной и особенной.
Склады и пункты продаж предприятия находятся в трех местах: двух в Таллинне и одном в Тарту. Складские комплексы современные и обеспечивают лучшие условия хранения: наличие необходимой для хранения древесины влажности воздуха и температуры гарантирует клиенту качественную продукцию. На складах постоянно есть достаточный запас многих товаров.
Качественная древесина практична и вдохновляет на творчество
Богатый ассортимент продукции MASS высоко ценят как местные, так и иностранные производители мебели, изготовители дверей, окон, лестниц, озеленители и другие специалисты в сфере деревообработки. Импортированную древесину ценят многие эстонские производители мебели, чья продукция экспортируется в Скандинавию и другие части Европы. MASS является хорошим партнером многих архитектурных бюро, дизайнеров и профессиональных союзов. Прекрасный пример творческого применения эксклюзивного каменного шпона – продукция бренда RÄHN Eyewear: их оправы для очков из камня были номинированы на эстонскую премию BRUNO 2020 за лучший дизайн продукции. Этот же натуральный каменный шпон другие производители используют для изготовления дверей и мебели.
Лидером рынка MASS стал благодаря постоянному пополнению своего ассортимента. В тесном контакте с клиентами создаются необходимые им решения, и предприятие держит руку на пульсе рыночных трендов. Предприятие росло и развивалось вместе с эстонским государством – клиенты стали более осведомленными и требовательными. Помимо большого ассортимента продукции они ценят профессиональное обслуживание и компетентное консультирование MASS, а также возможность приобрести все необходимое в одном месте.
«Наша цель быть лучшим партнером для всех, кто ценит качественные древесные материалы. Мы ежедневно работаем во имя того, чтобы наши партнеры и клиенты могли нам доверять. Мы уважаем взаимные договоренности и делаем все возможное. Для нас важна долгосрочная перспектива работы на рынке. Мы пришли, чтобы остаться!» – подчеркивает суть принципов исполнительный директор MASS Сийм Кирсипуу.
Эталон заботящегося предприятия
Как успешное и дальновидное предприятие MASS чувствует ответственность и потребность вносить свой вклад в защиту окружающей среды и социального благополучия. «Мы искренне хотим, чтобы нашим детям в будущем было хорошо жить в нашем мире. Поэтому вносим свой вклад в бизнес, заботящийся об окружающей среде и о людях, в переработку отходов и благотворительность, поддерживающую общество», – поясняет Кирсипуу. Цепочка поставок предприятия сертифицирована FSC® и PEFC, что подтверждает устойчивое и ответственное управление: взамен вырубленных деревьев в том же объеме высаживаются молодые деревья. «Мы осознаем, что лес является жизненно важным природным ресурсом, разумное управление которым обеспечивает сохранение и воспроизводство богатой видами и многообразной среды обитания», – добавляет исполнительный директор.
«Легко доказать, что ценность деревянной мебели выше, а экологический след меньше по сравнению с продукцией, в которой много пластика или искусственных материалов, которая имеет низкое качество и короткий срок службы. Такую мебель производят, не задумываясь об экологии, и при ее изготовлении используется много природных ресурсов. Когда срок службы такого предмета мебели истечет, но нужно будет найти ему применение через вторичное использование этого ставшего мусором пластика. Качественная деревянная мебель, наоборот, имеет долгий срок службы: ценная мебель из цельного дерева обычно передается в семьях из поколения в поколение. Дерево является биологически разлагаемым и не загрязняет окружающую среду отходами», – говорит Кирсипуу.
В MASS работает 30 человек. В течение прошлого года в связи с увеличением объема работы сотрудников прибавилось. «Мы действуем как единая команда. В работе нас объединяет позитив, то, что мы считаемся друг с другом, и доброжелательное веселье. Как людей и членов команды нас сближают совместные мероприятия и хобби. Считаем важным постоянное самосовершенствование. Еженедельно проходит обучение по продукции, где мы повторяем старое и говорим о новых вещах. Таким образом мы можем предложить клиентам новейшие ноу-хау», – описывает специалист по маркетингу Лийзи Мезенцев повседневную жизнь успешного предприятия.
Социальные темы также волнуют предприятие, поэтому ежегодно помогают людям Эстонии посредством различных благотворительных проектов. «Мы поддерживали пожертвованиями различные проекты, например, «Подаренная жизнь» (Kingitud Elu), Детский фонд Тартуского университета, Hingesoojus. Наши сотрудники являются хорошими донорами крови, и для этого мы создали Verekond MASS», - говорит Мезенцев.
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