11.03.2021, 14:49
Скончался известный шахматный тренер Виктор Касс
Foto: Raivo Tasso
Эстонский шахматный союз сообщил, что на 76-м году жизни после продолжительной болезни скончался тренер Виктор Касс (6.12.1945 - 2.03.2021).
”Спасибо, учитель — тренер Виктор Касс. Ваши слова до сих пор актуальны: ” Шахматы — игра мудрых людей!" — говорится в заявлении союза.
Любовь к шахматам на всю жизнь Виктор Касс привил не только своим многочисленным ученикам, но и дочери Кармен. Она стала не только самой популярной моделью в истории страны, была лицом брендов Dior, Chanel, Versace и других, но и руководила в течение 7 лет шахматной федерацией. Спортом увлекалась и другая дочь тренера — Виктория, которая занимала призовые места на чемпионатах Эстонии по легкой атлетике.
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