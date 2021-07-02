Coffee People: успех малого предприятия заключается в мультиталантах

Название Coffee People, являющегося сегодня лидером по обороту продаж в своей сфере в Эстонии, известно, пожалуй, всем эстоноземельцам, которые любят качественный кофе и чай. «Мы работаем на рынке Эстонии с 2007 года – тогда мы действовали под названием Gourmet Coffee. Смеем сказать, что мы проложили дорогу всем поклонникам и производителям необычных сортов кофе, а также просто вкусного кофе. Наша миссия – обеспечить прозрачную и устойчивую цепочку поставок, в которой не вводят в заблуждение ни фермера, ни конечного потребителя», - говорит исполнительный директор Coffee People Аннар Алас.

От бариста до основателя собственного предприятия

В полной мере магию мира кофе Алас открыл для себя, когда получил образования бариста, или кофейного бармена. «Я работал кофейным судьей и пробовал лучшие в мире сорта кофе. И подумал: почему такой кофе не предлагают в Эстонии», – рассказывает Алас. По его мнению, кофе влияет на повседневную жизнь многих людей, и особенно влияет кофе на фермеров, которым приходится анонимно и дешево продавать его на бирже. «Многие фермеры готовы сотрудничать с нами, потому что они получают за свой труд достойную зарплату», – говорит Алас.

Вспоминая период создания компании, Алас проводит параллель с небольшими мастерскими по обжарке, которым сложно находить новый кофе и общаться с фермерами или дистрибьюторами. «Я выполнял работу судьи с рюкзаком на спине передвигаясь по Колумбии. Так в первые годы мы получили в ассортимент до семи сортов кофе разного происхождения. Благодаря хорошему сотрудничеству, готовности платить больше за сырье и деятельности по поддержке фермеров мы смогли расширить свой ассортимент и отыскать самые особенные жемчужины в мире кофе», – поясняет Алас.

Пионер производства кофе в Эстонии