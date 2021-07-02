Coffee People: успех малого предприятия заключается в мультиталантах
- Coffee People OÜ, работающее на рынке Эстонии 13 лет, получило от Creditinfo отличную кредитную оценку и сертификат «Успешное предприятие Эстонии».
- Основными сферами деятельности предприятия является обжарка и упаковка кофе, продажа кофейного оборудования, а также организация кофейных тренингов и дегустаций.
- Coffee People поставляет кофе напрямую от мелких производителей разных стран по всему миру, включая Колумбию, Эфиопию и Бразилию.
- Доставленные зеленые сырые кофейные зерна обжариваются в мастерской по обжарке Coffee People недалеко от Таллинна.
Название Coffee People, являющегося сегодня лидером по обороту продаж в своей сфере в Эстонии, известно, пожалуй, всем эстоноземельцам, которые любят качественный кофе и чай. «Мы работаем на рынке Эстонии с 2007 года – тогда мы действовали под названием Gourmet Coffee. Смеем сказать, что мы проложили дорогу всем поклонникам и производителям необычных сортов кофе, а также просто вкусного кофе. Наша миссия – обеспечить прозрачную и устойчивую цепочку поставок, в которой не вводят в заблуждение ни фермера, ни конечного потребителя», - говорит исполнительный директор Coffee People Аннар Алас.
От бариста до основателя собственного предприятия
В полной мере магию мира кофе Алас открыл для себя, когда получил образования бариста, или кофейного бармена. «Я работал кофейным судьей и пробовал лучшие в мире сорта кофе. И подумал: почему такой кофе не предлагают в Эстонии», – рассказывает Алас. По его мнению, кофе влияет на повседневную жизнь многих людей, и особенно влияет кофе на фермеров, которым приходится анонимно и дешево продавать его на бирже. «Многие фермеры готовы сотрудничать с нами, потому что они получают за свой труд достойную зарплату», – говорит Алас.
Вспоминая период создания компании, Алас проводит параллель с небольшими мастерскими по обжарке, которым сложно находить новый кофе и общаться с фермерами или дистрибьюторами. «Я выполнял работу судьи с рюкзаком на спине передвигаясь по Колумбии. Так в первые годы мы получили в ассортимент до семи сортов кофе разного происхождения. Благодаря хорошему сотрудничеству, готовности платить больше за сырье и деятельности по поддержке фермеров мы смогли расширить свой ассортимент и отыскать самые особенные жемчужины в мире кофе», – поясняет Алас.
Пионер производства кофе в Эстонии
По словам Аласа, изначально на их товар не было спроса. «Мы ощущаем себя пионерами в этой области, потому что первыми в Эстонии начали обжаривать кофе на таком уровне. Мы не любим сравнивать себя с конкурентами, мы просто делаем свое дело», – добавляет Алас. Каждый заинтересованный может убедиться в чистом вкусе и качественном сырье, приняв участие в cupping, или дегустации кофе, или же посетив кафе Gourmet Coffee в Кадриорге, где Coffee People изначально начинали обжаривать свои зерна. Алас констатирует, что по сравнению с тем что было десять лет назад, Эстония для любителей кофе стала значительно более разнообразной. Появляются новые производители, прекрасный пример этого – Tallinn Coffee Festival, в котором каждый год участвует все больше фанатов кофе и причастных к кофе.
Ключ к успеху – это команда
Поскольку качественный кофе – это особая сфера со своими нюансами, в команде, по словам Аласа, должны быть особенные люди: те, кого кофе, так сказать, околдовал и кто относится к делу с душой. «Наша команда из 12 человек стала одной очень колоритной семьей – мы знаем слабые и сильные стороны каждого и во всем поддерживаем друг друга. С одной стороны, ценим индивидуальность каждого члена команды, но, с другой стороны, также готовность к сотрудничеству, потому что конечный результат во многом зависит от вклада каждого», - описывает Алас. И цитирует техника по обслуживанию Coffee People Мадиса Аасъярве, который любит говорить: «У нас классные люди!»
Сильными сторонами команды Алас считает широчайшую базу и опыт, гибкость и стремление к общей цели. Предприятие высоко ценит осведомленность в области кофе, готовность выйти из своей зоны комфорта, а также ориентированность на личное развитие и способность мотивировать себя и команду. «В небольшой компании сотрудник должен быть мультиталантом. Не исключено, что координатор по маркетингу предприятия сам упаковывает полученные заказы, руководитель предприятия помогает заклеивать упаковки или тренер-бариста обходит товар. Важен общий вклад и выполнение целей», – говорит Алас.
Быстрая адаптация к изменившемуся миру
В изменившихся экономических и жизненных условиях Алас считает важным гибкость и способность адаптироваться. «В первые недели чрезвычайной ситуации было интересно со стороны наблюдать, как многие только начинали впервые думать о наличии сайта или давали полный ход дальнейшему его развитию. К счастью, к тому времени у нас уже был рабочий сайт. Благодаря значительному росту объемов заказов мы получили очень много конструктивных отзывов, и они в свою очередь привели к тому, что мы создаем совершенно новый сайт, который обеспечит более удобное взаимодействие с клиентами», – описывает Алас. И добавляет, что и дегустации кофе стали теперь более персональными. «Если раньше максимальный размер группы составлял до десяти человек, то теперь соответственно от одного до двух – последнее лишь в том случае, если регистрируются вдвоем. Тем самым мы обеспечиваем возможность заглянуть на наше производство и познакомиться с закулисьем кофе, будучи при этом ответственными», – заверяет Алас.
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