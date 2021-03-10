Документы не врут: переход на эстонский язык обучения уже согласован правительством

Несколько недель назад я, являясь членом Рийгикогу, в письменной форме отправил министру образования Лийне Керсна вопрос, в котором просил уточнить политику правительства в отношении школ с русским языком обучения в Эстонии. В ответе министра образования черным по белому написано, что политикой правительства является переход обучения на эстонский язык, более точная программа появится осенью. Создается впечатление, что о точных сроках до муниципальных выборов говорить не хотят.

Вопрос о будущем русских школ непосредственно затрагивает тысячи семей, их детей и будущее этих детей. Также он затрагивает работников школ и детских садов с русским языком обучения: учителей, директоров, школьный коллектив. В еще более широком смысле он затрагивает идентичность русских по национальности людей и их роль в эстонском обществе.

Все люди Эстонии достойны того, чтобы государство было с ними честным. Если правительство решило, что скоро произойдет полный переход обучения на эстонский язык, то людям нужно сказать об этом откровенно.

В вопросе о русских школах было много противоречивых и запутанных сообщений и сигналов.

Например, выпускаемое городом Таллинном издание ”Столица” после формирования нового правительства, состоящего из Центристской партии и Партии реформ, большими буквами опубликовало на первой полосе заголовок, который гласил, что Центристская партия в очередной раз предотвратила закрытие русских школ. В системе Таллинна ”Столица” играет ту же роль, которую когда-то играла ”Правда” в Советском Союзе — в ней публикуется официальная позиция Центристской партии по важным политическим вопросам.

В то же время, например, премьер-министр от Партии реформ Кая Каллас в интервью ”Актуальной камере” назвала полный переход школьного образования на эстонский язык обучения важнейшим приоритетом своего правительства. Заместитель председателя Партии реформ Юрген Лиги подчеркнул, что в рамках коалиционных переговоров договорились об обучении на эстонском языке, а не обучении эстонскому языку.