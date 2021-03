ИНТЕРВЬЮ | Руководители Coop и завода Saku Õlletehas: эко – просто модное слово, или мы действительно заботимся об окружающей среде?

Carlsberg Grоup и завод Saku Õlletehas в его составе поставили цель на 2030 год, и она звучит как Together Towards Zero – «Вместе к нулевым показателям». Это относится к сокращению выбросов, достижению нулевого углеродного следа на производстве, а также устранению потерь воды. В рамках этой стратегии существуют планы действий на каждый год и промежуточные этапы для измерения результатов. То есть если ставить цель, то она должна быть реалистичной и сопровождаться планом мероприятий.