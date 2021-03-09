ИНТЕРВЬЮ | Руководители Coop и завода Saku Õlletehas: эко – просто модное слово, или мы действительно заботимся об окружающей среде?

Руководители розничной сети Coop и производящей напитки компании Saku Õlletehas Ало Иваск и Яан Хярмс рассказывают о том, что предприятия под их руководством реально делают в сфере экологичности и почему.

Для начала расскажите, что, по вашему мнению, означает слово устойчивость, которое, похоже, вошло в моду в последнее время?

Яан Хярмс: Этот термин сам по себе действительно не самый удачный и на первый взгляд кажется то ли калькой, то ли заимствованием, которое в абстрактном смысле как бы охватывает очень многое, но не предлагает особой конкретики. Для себя я рассматриваю его несколько более приземленно: точно так же, как с раннего детства нас всех учат не выбрасывать еду или, уходя, гасить свет, нужно поступать и в частной жизни, и в управлении компанией – разумно и не транжиря ресурсы.

Ало Иваск: В современном обществе принято гнаться за быстрыми победами, которые в большинстве случаев можно измерить в деньгах или времени, и след, что оставляет наша деятельность, становится все глубже. К счастью, общество начинает это понимать и с небывалым энтузиазмом искать решения, которые позволят нам сохранять прежний уклад жизни, но делать это так, чтобы не загрязнять окружающую среду и не транжирить природные ресурсы, что могут оказаться вовсе не бесконечными.

И Coop, и Saku Õlletehas – крупные компании, чья деятельность требует довольно большого количества ресурсов. Что, в свою очередь, означает значительный экологический след, будь то обеспечение магазинов Coop продуктами питания и товарами ежедневного потребления или производство напитков на заводе. Как с этим всем соотносится охрана и защита окружающей среды?