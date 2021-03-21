А вы готовы умереть за свое любимое блюдо? Кинокритик рассказал об еще одном фильме фестиваля PÖFF

И с этого момента фильм из получерной полукомедии переходит в разряд каких-то немного страшненьких притч. По Дефанти (ну или первоисточнику, роману бразильского писателя Луиса Фернанду Вериссиму) выходит, что ради своего любимого (пищевого) наслаждения готов умереть абсолютно любой человек, независимо от его социального статуса, жизненного опыта или убеждений. Штука с Лусидиу в том, что он готовит не просто говяжье рагу, а лучшее в мире говяжье рагу, не просто каре барашка, а лучшее в мире каре барашка, и так далее. Понятно, что слово ”пищевое” в определении наслаждения, за которое мы готовы умереть, нужно брать в скобки — потому что точно так же это могло быть лучшее что угодно на свете. В принципе, да, а зачем жить дальше, если лучше — пусть всего лишь в этом отдельно взятом аспекте, но немаловажном же аспекте — уже не будет? Ты исчерпал этот колодец осязаемого до дна, и с чистой совестью можешь умирать. Чтобы не разочаровываться, чтобы произошло это на пике удовлетворённости, в божественном, ангельском состоянии достигнутого совершенства.