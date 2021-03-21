А вы готовы умереть за свое любимое блюдо? Кинокритик рассказал об еще одном фильме фестиваля PÖFF
Я знаю очень мало людей, которые не любили бы вкусно пожрать. Вот да, прямо с головой опуститься в эту миску, жадно чавкая, разбрызгивать на себя подливу, обсыпать окружающих салатом и поливать шоколадным соусом, урчать и причмокивать. К чему сдерживаться, если это именно такого рода удовольствие. И получать его надо в некотором смысле так, чтобы форма соответствовала содержанию.
Ну или пусть сдержанно и чинно, с вилками, ножами, салфетками и различными щипчиками для размозжения раковых голов. Не имеет решающего значения, может быть, даже наоборот, сдержанное проявление эмоций от вкусной еды делает само удовольствие более утончённым. В любом случае, это одно из тех немногих плотских удовольствий, которые доступны человеку на протяжении всей его жизни.
А вот готовы ли вы (мы) умереть за своё любимое блюдо? Вопрос не праздный, и, конечно, он не такой банальный и однобокий, как кажется. Бразильский режиссёр Анжело Дефанти препарирует эту тему в своей получерной полукомедии ”Клуб ангелов”. Ежемесячно группа друзей собирается, чтобы есть. Они дают друг другу званые обеды, на которых ублажают вкусовые сосочки гостей до изнеможения. Потом с этим клубом происходят некоторые пертурбации, умирает его отец-основатель и вроде бы встречи прерываются. Но затем протагонист фильма Даниэль, один из членов клуба, случайно знакомится с неким Лусидиу (разумеется, ни разу не случайная аллюзия), который оказывается не только гурманом, но и великолепным поваром. Лусидиу убеждает Даниэля возобновить встречи клуба. Только теперь они собираются всё время дома у Даниэля, готовит всё время только Лусидиу — но зато как — и готовит, так уж получается, сплошь и рядом любимые блюда клубистов. Каждый раз из приготовленного им количества еды остаётся ровно одна порция добавки, которую съедает тот, чьим любимым блюдом это произведение искусства является. И наутро отдаёт богу душу.
Самое, конечно, завораживающее в этом фильме — это медлительно разворачивающееся повествование и ощущение обречённости, но какой-то сладкой обречённости. Нехитрый трюк Лусидиу гости разгадывают уже на второй или третьей смерти, но — продолжают собираться на эти званые ужины.
И с этого момента фильм из получерной полукомедии переходит в разряд каких-то немного страшненьких притч. По Дефанти (ну или первоисточнику, роману бразильского писателя Луиса Фернанду Вериссиму) выходит, что ради своего любимого (пищевого) наслаждения готов умереть абсолютно любой человек, независимо от его социального статуса, жизненного опыта или убеждений. Штука с Лусидиу в том, что он готовит не просто говяжье рагу, а лучшее в мире говяжье рагу, не просто каре барашка, а лучшее в мире каре барашка, и так далее. Понятно, что слово ”пищевое” в определении наслаждения, за которое мы готовы умереть, нужно брать в скобки — потому что точно так же это могло быть лучшее что угодно на свете. В принципе, да, а зачем жить дальше, если лучше — пусть всего лишь в этом отдельно взятом аспекте, но немаловажном же аспекте — уже не будет? Ты исчерпал этот колодец осязаемого до дна, и с чистой совестью можешь умирать. Чтобы не разочаровываться, чтобы произошло это на пике удовлетворённости, в божественном, ангельском состоянии достигнутого совершенства.
С другой стороны, название ”Клуб ангелов” может намекать и на финал фильма, вроде бы открытый, но легко закрываемый маленьким допущением. Что если все они, во главе с Рамосом, просто дежурно перемещаются на небо и продолжают свои гастрономические встречи уже там — вечные и бесконечно прекрасные. Тоже ведь вариант.
После просмотра ”Клуба ангелов” я задумался, ради какого блюда я был бы готов умереть. К счастью или к сожалению, у меня нет ответа на этот вопрос.
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