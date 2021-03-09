Биткоин — пузырь, который лопнет? Почему криптовалюте угрожают ее гигантские энергозатраты

А электроэнергия, которую используют майнеры, в подавляющем большинстве случаев поступает из экологически грязных источников. Проведя опросы среди майнеров, эксперты CCAF обнаружили, что около двух третей потребляемой энергии приходится на ископаемое топливо.

При этом потребление электроэнергии в Великобритании составляет немногим более 300 ТВтч в год, в то время как энергопотребление Аргентины (121 ТВтч) сравнимо с наиболее оценками центра в отношении биткоина.

Центр альтернативных финансов (CCAF) Кембриджского университета изучает стремительно растущий криптовалютный бизнес. Его эксперты подсчитали, что общее потребление энергии на майнинг биткойнов составляет от 40 до 445 тераватт-часов (ТВтч) в годовом исчислении, с усредненной оценкой на уровне около 130 тераватт-часов.

Неясно, сколько именно энергии потребляет биткоин. Криптовалюты вообще трудно отслеживать, в этом одна из их особенностей. Но все согласны с тем, что майнинг биткоинов — это очень энергоемкий бизнес.

Главный экономический советник президента Байдена охарактеризовал биткоин как "крайне неэффективный способ проведения транзакций", заявив, что "количество энергии, потребляемой при обработке этих транзакций, ошеломляет".

Масштабы этих затрат создали для Маска довольно серьезные репутационные проблемы, а некоторые высокопоставленные финансисты (например, министр финансов США Джанет Йеллен) воспользовались случаем, чтобы нещадно раскритиковать криптовалюты вообще и биткоин в частности.

Однако туда же устремился и экологический след, оставленный биткоином. Вернее, затраты на его производство, так называемый майнинг.

Поддержка компании Tesla помогла толкнуть стоимость биткоина в заоблачные выси — более 58 тыс. долларов (позже криптовалюта довольно резко упала, но она и сейчас стоит больше, чем до решения Маска).

В начале февраля его компания по производству электромобилей Tesla получила бумажную прибыль в размере более 900 млн долларов, вложив в криптовалюту 1,5 млрд. (Бумажная прибыль — это нереализованная прибыль по ценным бумагам, составляющим инвестиционный портфель, ее определяют при помощи сравнения текущей рыночной цены ценных бумаг с их первоначальной стоимостью.)

Все мы слышали про биткоин -миллионеров. Теперь к ним прибавился и Илон Маск .

Технологии блокчейн, лежащее в основе криптовалют, предполагают участие в процессе огромных вычислительных мощностей — и, следовательно, высокое потребление энергии. В основе блокчейна лежит обширная децентрализованная сеть компьютеров.

Эти компьютеры, занятые "майнингом", позволяют создавать новые биткоины, а заодно независимо проверяют и записывают каждую транзакцию, совершенную в данной валюте. Фактически, биткоины — это награда, которую майнеры получают за поддержание в порядке всех этих записей.

"Это похоже на лотерею, которая проводится каждые 10 минут", — объясняет Джина Питерс, профессор экономики Чикагского университета и научный сотрудник группы CCAF.

Центры обработки данных (так называемые "фермы") по всему миру стремятся компилировать и сдать эту запись транзакций в нужном формате. Они также должны угадать случайное число. Первый, кто отправит запись и правильный номер, получает приз, а запись становится следующим "блоком" в блокчейне.

В настоящий момент приз — это шесть с четвертью биткоинов (стоимостью около 50 тыс. долларов каждый).

Как только одна лотерея заканчивается, генерируется новый случайный номер, и весь процесс начинается заново.

По словам профессора Питерс, чем выше цена, тем больше майнеров хотят участвовать в игре.

"Они хотят получить этот доход, — говорит она мне, — а это означает появление все более и более мощных компьютеров, чтобы угадывать это случайное число, и поэтому потребление энергии все время растет".

Есть и еще один фактор, стимулирующий рост потребления энергии биткоином. Программное обеспечение предполагает, что на решение головоломки всегда уходит 10 минут, поэтому, если количество майнеров увеличивается, головоломка становится сложнее и требует больше вычислительных мощностей.

То есть биткоин фактически поощряет увеличение вычислительных мощностей — и связанных с ними затрат.