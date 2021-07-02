Бухгалтерское программное обеспечение SimplBooks: как привлечь 10 000 активных пользователей
- Действующее уже почти десять лет SimplBooks OÜ получило от Creditinfo сертификат «Успешное предприятие Эстонии» за стабильный рост и надежную кредитную оценку.
- Команда предприятия из 11 человек разрабатывает бухгалтерское программное обеспечение на базе интернета для бухгалтеров и предпринимателей SimplBooks.
- На данный момент у SimplBooks более 10 000 пользователей в Эстонии и Финляндии.
- В ближайшее время предприятие планирует расширяться на рынки других стран Балтии и Польши.
Смелость ведет к цели
Как часто бывает в бизнесе, предприятие SimplBooks, основанное в 2012 году, начиналось с личных потребностей своих владельцев. «Девять лет назад на эстонском рынке не было еще ни одного программного обеспечения для ведения бухгалтерского учета через интернет. И казалось, что создатели предыдущего программного обеспечения почивали на лаврах. Так родилось первое в Эстонии бухгалтерское программное обеспечение, полностью работающее через интернет. К концу первого года у нас было 30 клиентов, мы сочли идею жизнеспособной и решили заниматься этим дальше. Нынешние 10 000 клиентов SimplBooks были в то время еще тайной мечтой, но наш опыт показывает, что смелость ведет к цели и сдаваться не стоит», – говорит исполнительный директор SimplBooks Яанус Рейсмаа.
Клиенты ценят честность и прозрачность
Одним из важнейших показателей ценности облачного сервиса является количество пользователей, а также скорость роста их числа. Если пользователи добавляются в заметном темпе, это может с большой вероятностью свидетельствовать как о качестве интернет-сервиса, так и о том, что клиенты доверяют поставщику услуги. Одним из основных принципов деятельности SimplBooks было развитие сервиса в тесном сотрудничестве со специализированными экспертами, включая несколько бухгалтеров и бухгалтерских бюро. «Мы учли их отзывы и благодаря этому лучше отшлифовали многие разработки. Мы также обучаем бухгалтеров и инструктируем их, как решать некоторые ситуации проще и автоматизировано. Кроме того, мы вдохновляюще сотрудничаем с различными университетами, например TalTech и EBS, и их студентами», – рассказывает Рейсмаа.
Команда SimplBooks учитывает и предложения клиентов. «У нас есть много примеров разработок, которые появились именно благодаря отзывам клиентов, это помогает нам делать использование программного обеспечения еще удобнее и лучше. Также следим за отзывами в Google и социальных медиа. Приятно отметить, что общая средняя оценка до сих пор составляет пять из пяти», – добавляет Рейсмаа. Опрос удовлетворенности программным обеспечением, проведенный в начале 2020 года, показал, что простота и хорошая поддержка пользователей программного обеспечения SimplBooks ценится больше всего. «Позитивная обратная связь особенно радует, когда мы смогли превзойти ожидания клиента, и он очень доволен предлагаемой услугой. Часто хвалят нашу толковую и быструю поддержку клиентов. Сами бухгалтеры говорят, что программа SimplBooks по соотношению возможностей и цены одна из лучших услуг, предлагаемых сейчас на рынке», – говорит Рейсмаа.
Но, по словам Рейсмаа, не каждое предложение сразу направляется на разработку, и при предоставлении услуги исходят из принципов честности и прозрачности. «Честность не всегда бывает прибыльной, но, к сожалению мы не можем сделать счастливыми всех. Например, если клиент делает запрос, в котором мы не видим, так сказать, выражения лица, то мы ему об этом говорим. Мы также объясняем клиенту, спрашивающему, может ли он сам с помощью SimplBooks вести всю бухгалтерию и отказаться от бухгалтера, почему SimplBooks все же не заменяет бухгалтера и почему ему нужен бухгалтер», – говорит Рейсмаа и добавляет, что необходимость в бухгалтере зависит, например, в случае микропредпринимателя от его собственных навыков и опыта – чем больше знаний, тем больше вероятность, что он сможет сам управлять своей бухгалтерией.
Совместные мероприятия создают активную команду
В SimplBooks сейчас 11 работников. Так как стратегия роста предусматривает в ближайшее время расширение, планируется увеличение команды. Тем не менее, общие ценности корпоративной культуры останутся в почете и при расширении. «Наша команда хорошо держится вместе каждый рабочий день, в том числе мы обедаем за общим столом. Разговариваем о личной жизни, а также обсуждаем самые важные события предприятия. Часто командой принимаем участие в различных спортивных мероприятиях, которые помогают поднимать командный дух, предлагают много интересного и поддерживают дух. Например, мы уже третий год участвуем в мероприятиях Ассоциации корпоративного спорта Эстонии. Многие из наших сотрудников являются донорами крови, мы также ходили сдавать кровь всей командой. Несколько раз в год совершаем другие увлекательные совместные походы, например, прогулка по болоту, парусный спорт, квест-рум и т.д. Совместные занятия нужны для хорошей атмосферы в коллективе, чтобы все члены команды были вовлечены и чувствовали себя комфортно в рабочей среде», – поясняет Рейсмаа. Из-за широкого распространения коронавируса команда SimplBooks в последнее время остается в домашних офисах, поэтому совместные мероприятия проходят скорее виртуально.
Впереди ждет расширение на Европу
Миссия предприятия менялась со временем и в процессе естественного развития. По оценке Рейсмаа, первоначальная цель предоставления простого и комфортного облачного программного обеспечения для бухгалтерского учета как для бухгалтеров, так и для предпринимателей в большой мере достигнута. «Теперь нашей миссией стало предоставление качественного и автоматизированного бухгалтерского программного обеспечения по всей Европе. Вместе с тем важной частью стала открытость данных. Последнее означает, что пользователь нашего программного обеспечения при желании может скачать все данные из SimplBooks и хоть перейти к конкуренту. Мы не верим в хранение данных клиента, так сказать, в темнице. Если клиент по какой-то причине все же захочет уйти от нас, он сможет сделать это легко и удобно», – Рейсмаа.
2020 год, нестабильный для многих предпринимателей, SimplBooks считает, напротив, интересным и успешным в вопросах своего развития и оборота по продажам. «Мы считаем 2020 год интересным и успешным с точки зрения дополнительных интерфейсов, особенно именно банковских интерфейсов, которые вывели нас на следующий уровень на рынке бухгалтерского программного обеспечения. Теперь мы можем предложить пользователям большую автоматизацию и комфорт. Прошлый год был успешным также и в том смысле, что предпринятые до этого усилия стали более четко отражаться в росте количества клиентов и позитивных отзывах», – говорит Рейсмаа. В 2021 году продолжается разработка программного обеспечения, но фокус деятельности предприятия все же движется в основном на экспортные рынки. «Выход на финский рынок, предпринятый почти четыре года назад, прошел успешно. Это дает нам уверенность в том, что мы хорошо справимся с экспортом. Теперь мы планируем расширяться сначала на польский, а затем на латвийский и литовский рынки», – раскрывает Рейсмаа планы действий SimplBooks на ближайшее будущее.
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