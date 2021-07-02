Успешная эстонская компания
02.07.2021, 13:05

Бухгалтерское программное обеспечение SimplBooks: как привлечь 10 000 активных пользователей

 
  • Действующее уже почти десять лет SimplBooks OÜ получило от Creditinfo сертификат «Успешное предприятие Эстонии» за стабильный рост и надежную кредитную оценку.
  • Команда предприятия из 11 человек разрабатывает бухгалтерское программное обеспечение на базе интернета для бухгалтеров и предпринимателей SimplBooks.
  • На данный момент у SimplBooks более 10 000 пользователей в Эстонии и Финляндии.
  • В ближайшее время предприятие планирует расширяться на рынки других стран Балтии и Польши.
Фото: SimplBooks
Nii raamatupidajatele kui ka ettevõtjatele võimalikult lihtsat ja automaatset veebipõhist raamatupidamistarkvara arendav SimplBooks peab oma edu alusteks ausust ja läbipaistvust, koostööpartnerite ja klientide tagasisidega arvestamist ning ühtehoidvat tiimi. Ka tihe konkurents on teinud meeskonda tugevamaks ja innustanud uusi eesmärke seadma ning neid kiiremini ellu viima.

Смелость ведет к цели

Как часто бывает в бизнесе, предприятие SimplBooks, основанное в 2012 году, начиналось с личных потребностей своих владельцев. «Девять лет назад на эстонском рынке не было еще ни одного программного обеспечения для ведения бухгалтерского учета через интернет. И казалось, что создатели предыдущего программного обеспечения почивали на лаврах. Так родилось первое в Эстонии бухгалтерское программное обеспечение, полностью работающее через интернет. К концу первого года у нас было 30 клиентов, мы сочли идею жизнеспособной и решили заниматься этим дальше. Нынешние 10 000 клиентов SimplBooks были в то время еще тайной мечтой, но наш опыт показывает, что смелость ведет к цели и сдаваться не стоит», – говорит исполнительный директор SimplBooks Яанус Рейсмаа.

Клиенты ценят честность и прозрачность

Одним из важнейших показателей ценности облачного сервиса является количество пользователей, а также скорость роста их числа. Если пользователи добавляются в заметном темпе, это может с большой вероятностью свидетельствовать как о качестве интернет-сервиса, так и о том, что клиенты доверяют поставщику услуги. Одним из основных принципов деятельности SimplBooks было развитие сервиса в тесном сотрудничестве со специализированными экспертами, включая несколько бухгалтеров и бухгалтерских бюро. «Мы учли их отзывы и благодаря этому лучше отшлифовали многие разработки. Мы также обучаем бухгалтеров и инструктируем их, как решать некоторые ситуации проще и автоматизировано. Кроме того, мы вдохновляюще сотрудничаем с различными университетами, например TalTech и EBS, и их студентами», – рассказывает Рейсмаа.

Программное обеспечение SimplBooks

Команда SimplBooks учитывает и предложения клиентов. «У нас есть много примеров разработок, которые появились именно благодаря отзывам клиентов, это помогает нам делать использование программного обеспечения еще удобнее и лучше. Также следим за отзывами в Google и социальных медиа. Приятно отметить, что общая средняя оценка до сих пор составляет пять из пяти», – добавляет Рейсмаа. Опрос удовлетворенности программным обеспечением, проведенный в начале 2020 года, показал, что простота и хорошая поддержка пользователей программного обеспечения SimplBooks ценится больше всего. «Позитивная обратная связь особенно радует, когда мы смогли превзойти ожидания клиента, и он очень доволен предлагаемой услугой. Часто хвалят нашу толковую и быструю поддержку клиентов. Сами бухгалтеры говорят, что программа SimplBooks по соотношению возможностей и цены одна из лучших услуг, предлагаемых сейчас на рынке», – говорит Рейсмаа.

Но, по словам Рейсмаа, не каждое предложение сразу направляется на разработку, и при предоставлении услуги исходят из принципов честности и прозрачности. «Честность не всегда бывает прибыльной, но, к сожалению мы не можем сделать счастливыми всех. Например, если клиент делает запрос, в котором мы не видим, так сказать, выражения лица, то мы ему об этом говорим. Мы также объясняем клиенту, спрашивающему, может ли он сам с помощью SimplBooks вести всю бухгалтерию и отказаться от бухгалтера, почему SimplBooks все же не заменяет бухгалтера и почему ему нужен бухгалтер», – говорит Рейсмаа и добавляет, что необходимость в бухгалтере зависит, например, в случае микропредпринимателя от его собственных навыков и опыта – чем больше знаний, тем больше вероятность, что он сможет сам управлять своей бухгалтерией.

Команда на мероприятии Ассоциации корпоративного спорта Эстонии

Совместные мероприятия создают активную команду

В SimplBooks сейчас 11 работников. Так как стратегия роста предусматривает в ближайшее время расширение, планируется увеличение команды. Тем не менее, общие ценности корпоративной культуры останутся в почете и при расширении. «Наша команда хорошо держится вместе каждый рабочий день, в том числе мы обедаем за общим столом. Разговариваем о личной жизни, а также обсуждаем самые важные события предприятия. Часто командой принимаем участие в различных спортивных мероприятиях, которые помогают поднимать командный дух, предлагают много интересного и поддерживают дух. Например, мы уже третий год участвуем в мероприятиях Ассоциации корпоративного спорта Эстонии. Многие из наших сотрудников являются донорами крови, мы также ходили сдавать кровь всей командой. Несколько раз в год совершаем другие увлекательные совместные походы, например, прогулка по болоту, парусный спорт, квест-рум и т.д. Совместные занятия нужны для хорошей атмосферы в коллективе, чтобы все члены команды были вовлечены и чувствовали себя комфортно в рабочей среде», – поясняет Рейсмаа. Из-за широкого распространения коронавируса команда SimplBooks в последнее время остается в домашних офисах, поэтому совместные мероприятия проходят скорее виртуально.

Впереди ждет расширение на Европу

Миссия предприятия менялась со временем и в процессе естественного развития. По оценке Рейсмаа, первоначальная цель предоставления простого и комфортного облачного программного обеспечения для бухгалтерского учета как для бухгалтеров, так и для предпринимателей в большой мере достигнута. «Теперь нашей миссией стало предоставление качественного и автоматизированного бухгалтерского программного обеспечения по всей Европе. Вместе с тем важной частью стала открытость данных. Последнее означает, что пользователь нашего программного обеспечения при желании может скачать все данные из SimplBooks и хоть перейти к конкуренту. Мы не верим в хранение данных клиента, так сказать, в темнице. Если клиент по какой-то причине все же захочет уйти от нас, он сможет сделать это легко и удобно», – Рейсмаа.

Мероприятие для команды – поход на болота

2020 год, нестабильный для многих предпринимателей, SimplBooks считает, напротив, интересным и успешным в вопросах своего развития и оборота по продажам. «Мы считаем 2020 год интересным и успешным с точки зрения дополнительных интерфейсов, особенно именно банковских интерфейсов, которые вывели нас на следующий уровень на рынке бухгалтерского программного обеспечения. Теперь мы можем предложить пользователям большую автоматизацию и комфорт. Прошлый год был успешным также и в том смысле, что предпринятые до этого усилия стали более четко отражаться в росте количества клиентов и позитивных отзывах», – говорит Рейсмаа. В 2021 году продолжается разработка программного обеспечения, но фокус деятельности предприятия все же движется в основном на экспортные рынки. «Выход на финский рынок, предпринятый почти четыре года назад, прошел успешно. Это дает нам уверенность в том, что мы хорошо справимся с экспортом. Теперь мы планируем расширяться сначала на польский, а затем на латвийский и литовский рынки», – раскрывает Рейсмаа планы действий SimplBooks на ближайшее будущее.

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