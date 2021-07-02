Бухгалтерское программное обеспечение SimplBooks: как привлечь 10 000 активных пользователей

Смелость ведет к цели

Как часто бывает в бизнесе, предприятие SimplBooks, основанное в 2012 году, начиналось с личных потребностей своих владельцев. «Девять лет назад на эстонском рынке не было еще ни одного программного обеспечения для ведения бухгалтерского учета через интернет. И казалось, что создатели предыдущего программного обеспечения почивали на лаврах. Так родилось первое в Эстонии бухгалтерское программное обеспечение, полностью работающее через интернет. К концу первого года у нас было 30 клиентов, мы сочли идею жизнеспособной и решили заниматься этим дальше. Нынешние 10 000 клиентов SimplBooks были в то время еще тайной мечтой, но наш опыт показывает, что смелость ведет к цели и сдаваться не стоит», – говорит исполнительный директор SimplBooks Яанус Рейсмаа.

Клиенты ценят честность и прозрачность

Одним из важнейших показателей ценности облачного сервиса является количество пользователей, а также скорость роста их числа. Если пользователи добавляются в заметном темпе, это может с большой вероятностью свидетельствовать как о качестве интернет-сервиса, так и о том, что клиенты доверяют поставщику услуги. Одним из основных принципов деятельности SimplBooks было развитие сервиса в тесном сотрудничестве со специализированными экспертами, включая несколько бухгалтеров и бухгалтерских бюро. «Мы учли их отзывы и благодаря этому лучше отшлифовали многие разработки. Мы также обучаем бухгалтеров и инструктируем их, как решать некоторые ситуации проще и автоматизировано. Кроме того, мы вдохновляюще сотрудничаем с различными университетами, например TalTech и EBS, и их студентами», – рассказывает Рейсмаа.