Incassor: наши гибкие бизнес- и малые кредиты всегда исходят из потребностей клиента
- Честная и устойчиво развивающаяся экономическая деятельность Incassor OÜ, предоставляющего услуги по кредитованию и управляющего магазином повторного использования, пятый год подряд приносит предприятию сертификат Creditinfo «Успешное предприятие Эстонии».
- Семейная фирма, действующая 20 лет, исходит из характерных ценностей крепкой семьи: всегда быть рядом и помогать друг другу.
- Incassor развивал вторичное использование еще до того, как тренд на экологичность начал широко распространяться в Эстонии.
Бизнес-кредиты Swedbrom
Incassor OÜ предлагает бизнес-кредиты под брендом Swedbrom. Предприятия могут подать заявку на получение кредита на сумму до 100 тысяч евро под залог недвижимости. Срок кредита до 5 лет, интресс от 8 % в год. По сравнению с банками условия кредитного договора более гибкие: потребности и возможности каждого клиента взвешиваются индивидуально, чтобы найти лучшее именно для него решение.
«Предприниматели подают заявку на получение бизнес-кредита по самым разным причинам: приобретение инвентаря, товаров и другого имущества, для открытия или расширения предпринимательской деятельности, для рефинансирования кредитов и других инвестиций. Мы часто предлагаем нашим клиентам более разумные условия, чем банки, у нас установлены гибкие требования к залогу, мы предоставляем хорошие интрессы и не маскируем в договоре скрытые дополнительные платежи. Наш бизнес-кредит со свободным платежом, или оплатой интрессов, можно взять и на неопределенный срок. Выплачивая ежемесячно только интресс, погасить кредит можно в удобное для вас время. Взятый у наc кредит всегда можно продлить», – перечисляет руководитель предприятия Янек Кирьютая преимущества финансовых услуг Swedbrom.
«У нас получили кредит многие земледельцы, у которых неожиданно появилась возможность приобрести подходящий участок земли. В этой сфере нужно быстро реагировать, и жизнь показывает, что банки слишком медленно финансируют такие сделки. Мы поддерживаем клиента в течение всего процесса: вместе думаем, анализируем бизнес-план и т.д. Ведь мы имеем 20-летний ценный опыт в бизнесе», – говорит Янек. «Также у нас получил бизнес-кредит начинающий инвестор недвижимости, который нашел перспективную квартиру по хорошей цене. Такой объект долго не остается в продаже, и полученный у нас выгодный кредит помогает ему поддерживать рентабельность на разумном уровне», – добавляет руководитель предприятия.
Ответственные малые залоговые кредиты
Предприятия, предоставляющие кредиты, обязаны быть для клиента компетентными консультантами. Как кредитодатель Incassor придерживается принципов ответственного кредитования и препятствования отмыванию денег при выдаче как залоговых, так и бизнес-кредитов: ходатайствующего подробно знакомят с обязательствами и рисками, связанными с кредитом, и к каждому клиенту подходят индивидуально, в соответствии с его потребностями и возможностями.
В отличие от пресловутых быстрых кредитов, залоговый кредит Incassor не может обернуться бесконечным и отчаянным долговым кругом. Ответственность заемщика ограничивается стоимостью предмета залога. В конце периода кредита клиент выбирает, выкупает ли он заложенный предмет или отказывается от залога. Кредитный договор можно продлевать неограниченное количество раз. Клиенту не нужно доказывать свою кредитоспособность, сделки проходят быстро и персонально. Суммой кредита считается до 100 % рыночной стоимости предмета залога – это очень хорошее предложение на местном кредитном рынке. Решение о кредите принимается быстро, при желании сумма выплачивается наличными. Таким образом на банковском счете не остается следов сделки, которые в будущем могли бы препятствовать получению кредита или лизинга через банк. Суммы кредита начинаются от десяти и достигают тысяч евро.
«Залог нашего успеха – доверие. Мы так долго работаем благодаря лояльным честным клиентам, доверие которых мы заслужили. Постоянные клиенты обращаются к нам десятилетиями. Нас ценят за скорость, простоту, гибкость, низкий риск, хорошее обслуживание и индивидуальный подход. Клиенты знают, что их заложенное имущество надежно хранится у нас», – поясняет Янек.
«Как в продуктовый магазин, к нам тоже приходят люди разных возрастов и сфер деятельности. Залоговый кредит часто используется для покрытия неожиданных расходов: для замены вышедшей из строя бытовой техники, для оплаты расходов, связанных с лечением зубов или другими требующими срочного решения проблемами со здоровьем, для оплаты более высоких, чем обычно, счетов, ремонта автомобиля, и чтобы отметить важные события жизни. Основным обеспечением залогового кредита являются драгоценные металлы – такие как золото и серебро, а также ценная и функционирующая бытовая техника и электроника», – говорит Янек.
Новая жизнь ценного имущества
«Нам очень нравится распространенный в Эстонии зеленый образ жизни, направленный на рациональное потребление и сохранение окружающей среды. Мы развиваем этот тренд с помощью комиссионных магазинов уже почти 20 лет, начав задолго до того, как вторичное и повторное использование стало популярным образом жизни и мышления, – отмечает Янек. – Поэтому считаем себя даже в некоторой степени проводником этой идеи, повлиявшим на покупательское поведение и потребительские привычки людей. Мы предлагаем возможность превращать бесполезно стоящие вещи в деньги. Бесполезное имущество одного человека может быть ценным и необходимым для другого. Мы даем возможность вещам обращаться до конца их полезного срока службы. Это снижает потребление новых вещей, экономит деньги и бережет окружающую среду».
Вторая жизнь драгоценностей как инвестиция
«В нашем интернет-магазине и магазинах вторичного использования в продаже есть бывшие в употреблении золотые и серебряные украшения, которые часто приобретаются в инвестиционных целях – драгоценный металл сохраняет и увеличивает свою ценность в течение длительного периода времени. Цена золота и серебра с годами вырастает в разы. Почему стоит отдавать предпочтение подержанным драгоценностям именно из нашего магазина? Ведь для инвестирования предлагаются пластины из драгоценных металлов и новые золотые украшения. Во-первых, цена у нас в разы ниже: если в магазине цена грамма новых золотых украшений около 120 евро, то у нас в магазине вторичного использования около 45 евро. Во-вторых, покупая в нашем интернет-магазине бывшие в употреблении украшения, клиент экономит деньги и сохраняет окружающую среду. В-третьих, инвестиционные пластины дорогие и должны храниться в надежном месте – для небольшого инвестора, заинтересованного в экономии, это часто непосильно или невозможно. А наши украшения, бывшие в употреблении, можно носить и таким образом делать вашу жизнь красивее. Кроме того, наши украшения относительно неповторимы и уникальны, другие такие же встретишь редко. В качестве дополнительной ценности приобретенные у нас драгоценности всегда можно продать нам обратно», – делится советом руководитель предприятия.
Интернет-магазин и магазины вторичного использования
«Наши магазины вторичного использования работают в Йыгева, Тарту, Валга, Рапла. Интернет-магазин вторичного использования, действующий под названием Kaubatänav, постоянно предлагает около 1500 артикулов товаров и это число неизменно растет. У нас клиент может просто и быстро поменять свой товар на товар, бывший в употреблении. Мы продаем бывшие в употреблении золотые и серебряные украшения, бытовую технику, электронику и многие другие малоиспользованные и проконтролированные товары. В э-магазине Kaubatänav покупают потому, что это выгодный и безопасный интернет-магазин. Все продаваемые товары проконтролированы, техника в рабочем состоянии, прошла тщательный технический контроль и на изделия действует гарантия. Наша более широкая цель – найти каждой вещи подходящего владельца и тем самым снизить влияние потребления на окружающую среду. Например, подержанный телефон – выгодная и экологичная альтернатива новому: если вы покупаете бывший в употреблении iPhone 7, то не производится выбросов около 56 кг СО2 , из которых около 80 % обусловлено именно производством нового телефона», – поясняет Янек.
Социально ответственное предприятие
«Устойчивым бизнесом может управлять только честный и заботливый предприниматель, который достойно ведет себя с клиентами, признает вклад сотрудников, поддерживает сообщество и замечает проблемы в обществе. Успешный бизнес создается не в вакууме, а в тесном общении с окружением. Благодаря успеху в бизнесе мы можем вносить свой вклад в развитие общества, чтобы нам всем было лучше жить здесь. С каждого заключенного договора о залоговом кредите мы учитываем небольшой взнос на благотворительность», – поясняет руководитель предприятия.
«Incassor – это небольшая семейная фирма, и в бизнесе мы исходим именно из ценностей, характерных для крепкой семьи: быть рядом и помогать друг другу. Мы каждый день видим, что если сотрудники хорошо себя чувствуют, это отражается в отличном обслуживании и довольных клиентах. Таким образом мы вот уже в течение 20 лет находим свою прочную нишу на рынке и приобрели постоянную клиентуру», – говорит Янек о культуре и истории компании.
«Мы ценим ответственный и надежный бизнес. В своей деятельности мы учитываем экономическое, экологическое и социальное воздействие на окружающую среду и вносим свой вклад в развитие общества. Мы никогда не сосредоточивались лишь на цифрах, но на людях и работе, которую делаем. Наша миссия – помогать создавать заботливую и честную Эстонию. Наше видение – Эстония, где люди и предприятия не боятся мыслить масштабно, действовать и инвестировать в будущее. Мы являемся «Успешным предприятием Эстонии 2016–2020» – этим титулом Creditinfo Eesti отмечает те предприятия, которые добиваются стабильно высокого кредитного рейтинга группы А на протяжении пяти хозяйственных лет. Хорошая оценка свидетельствует о качестве: лишь 3,9 % предприятий Эстонии имеет стабильно высокий рейтинг. Это свидетельство нашего вклада в развитие экономики Эстонии и честной деловой культуры, что вдохновляет нас продолжать и работать еще больше», – заключает Янек Кирьютая.
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Бизнес-кредиты Swedbrom www.swedbrom.ee
Залоговые кредиты Incassor www.incassor24.ee
Интернет-магазин вторичного использования Kaubatänav www.kaubatanav.ee
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