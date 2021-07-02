Incassor: наши гибкие бизнес- и малые кредиты всегда исходят из потребностей клиента

«В нашем интернет-магазине и магазинах вторичного использования в продаже есть бывшие в употреблении золотые и серебряные украшения, которые часто приобретаются в инвестиционных целях – драгоценный металл сохраняет и увеличивает свою ценность в течение длительного периода времени. Цена золота и серебра с годами вырастает в разы. Почему стоит отдавать предпочтение подержанным драгоценностям именно из нашего магазина? Ведь для инвестирования предлагаются пластины из драгоценных металлов и новые золотые украшения. Во-первых, цена у нас в разы ниже: если в магазине цена грамма новых золотых украшений около 120 евро, то у нас в магазине вторичного использования около 45 евро. Во-вторых, покупая в нашем интернет-магазине бывшие в употреблении украшения, клиент экономит деньги и сохраняет окружающую среду. В-третьих, инвестиционные пластины дорогие и должны храниться в надежном месте – для небольшого инвестора, заинтересованного в экономии, это часто непосильно или невозможно. А наши украшения, бывшие в употреблении, можно носить и таким образом делать вашу жизнь красивее. Кроме того, наши украшения относительно неповторимы и уникальны, другие такие же встретишь редко. В качестве дополнительной ценности приобретенные у нас драгоценности всегда можно продать нам обратно», – делится советом руководитель предприятия.