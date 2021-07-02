Tiptiptap: если вы лидер в своей области, это налагает и ответственность

Безопасность для Tiptiptap с самого начала была одной из главных целей. «Возможно, за быстрым развитием и превосходным качеством стоит история рождения Tiptiptap, потому что так же, как родитель хочет лучшего для своих детей, он хочет того же и для других малышей. Ведь родители отчетливо понимают, насколько важна безопасность игрового инвентаря. Конечно, для продукции важны цвета, дизайн, материалы, функции, но безопасность всегда является самым важным», – подтверждает Клаассен. В Эстонии Tiptiptap – единственный производитель игровых площадок, продукция которого сертифицирована TÜV.

Первоначальное разочарование обернулось окрыляющей идеей. Домашний гараж, необходимые инструменты и друг, пришедший на помощь, – все, что потребовалось для изготовления подходящего аттракциона. «На самом деле мужчины взяли такой размах, что сделали сразу два. Чтобы получить оценку работе своих рук со стороны, отправились на ярмарку, где вторая игровая площадка быстро обрела нового хозяина. За работу благодарили и чувствовался активный интерес, где можно было бы купить такую продукцию. К концу дня решение было принято – нужно начинать свое производство!» – описывает Клаассен.

Дети Эстонии так давно знакомы с игровыми площадками Tiptiptap, что за это время выросло целое поколение с сияющими глазами. В их числе и собственные дети владельцев семейной фирмы. «Tiptiptap была основана в 2004 году благодаря маленькой Марии, чей папа Расмус захотел построить ребенку игровую площадку в своем саду. И выяснился грустный факт: выбор отечественных аттракционов практически отсутствует. А дорогие импортные товары не оправдывают своей цены ни внешним видом, ни функциональностью», – вспоминает административный директор Tiptiptap Кадри Клаассен.

Если пытаться найти что-то хорошее в нынешнем кризисе, то растет понимание важности поддержки отечественных предприятий. Tiptiptap становится все более известным производителем в своей области во всем мире, хотя на родине время от времени до сих пор бывает, что фирму считают лишь посредником, распространяющим иностранную продукцию. То, что в Юри действует производитель игровых площадок мирового уровня, при этом отечественный, который дает работу жителям Эстонии, для многих до сих пор является сюрпризом.

«Потребителю должно быть недостаточно того, что продукция соответствует действующим требованиям лишь по утверждению производителя. Это все равно, что доморощенный стоматолог выпишет себе лицензию и начнет лечить зубы. Вы бы доверили себя заботам такого врача? А своих детей?» – сравнивает Клаассен и подчеркивает, что соответствие продукции действующему стандарту должно быть подтверждено аккредитованным предприятием, независимым от производителя. «Сертификат TÜV в случае игровых площадок и скейтпарков лучшее подтверждение для клиентов, что это продукция, отвечающая требованиям безопасности. В другие страны продукцию без сертификата вообще невозможно продавать», – поясняет Клаассен.

Продукция из каталога или специальные решения?

В то время как тренды в мире моды могут меняться каждый сезон, в случае игровых площадкой и скейтпарков ценится скорее стабильность и дизайн, а также качество, которое прослужит долго. «Однако это не значит, что мы не создаем постоянно что-то особенное – наоборот! Нас как партнеров ценят также потому, что самые сумасшедшие специальные решения Tiptiptap может реализовать с игровой легкостью», – говорит Клаассен. Как гибкость, творческий подход и различные требования действуют вместе, лучше всего видно в новых разрабатываемых индивидуальных решениях.

Парк замка Маарьямяги Эстонского исторического музея, игровая площадка Эстонского национального музея, парк Пеэтри, игровая площадка Ярвекюла, детский сад Парка Курессааре и игровые площадки детских садов Вастселийна и Хааслава – это лишь несколько примеров индивидуальных решений. «Причиной индивидуального решения не всегда должно быть претенциозное окружение, требования охраны памятников старины или архитектурное видение. Можно просто дать свободу фантазии, потому что даже один особенный элемент может придать игровой площадке нечто, что понравится как маленьким, так и большим», – констатирует Клаассен.