В Ласнамяэ пройдет обсуждение планировки Rail Baltica(23)
”В масштабах Ласнамяэ строительство на территории нынешней железнодорожной станции Юлемисте международного терминала Rail Baltica можно назвать поистине уникальным. Терминал не только станет связующим звеном между Таллинном и другими европейскими столицами, но и полностью преобразит весь облик микрорайона. На предстоящей виртуальной встрече мы обсудим траекторию планируемых в микрорайоне новых трамвайных путей, а также пешеходные, дорожные и велосипедные маршруты, зеленые решения для прилегающих участков и другие вопросы, волнующие жителей близлежащих домов”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
Принять участие в обсуждении можно будет в среду, 10 марта в 17.00 перейдя по ссылке http://bit.ly/aruteluRB.
В будущем Rail Baltica станет отправным пунктом для курсирующих по Эстонии электричек и международных скоростных поездов. Кроме того, рядом с терминалом допускается строительство автовокзала. Согласно эскизному решению помимо строительства самого терминала между Петербури теэ и улицей Суур-Сыямяэ будет проложен широкий подземный туннель, который соединит жилой район Маяка и бизнес-парк Ülemiste City, предоставив пешеходам и велосипедистам возможность добраться из одного микрорайона в другой, не пересекая железнодорожную сеть.
Эскизное решение детальной планировки терминала Rail Baltica основано на работе Light Stream, подготовленной победителями международного архитектурного конкурса — лондонским архитектурным бюро Zaha Hadid Architects и частной компанией Esplan. Эскизное решение терминала в Юлемисте доступно на домашней странице управы Ласнамяэ tallinn.ee/rus/lasnamae.
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