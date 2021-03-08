08.03.2021, 19:12
"Бросай мяч Уле!" Как лучшая женская команда Балтии крушила всех в Союзе и Европе(9)
Фото из книги «Золотые девчонки ТТТ - любовь к баскетболу на полвека».
Коротко изложить историю команды, которая 18 раз выиграла Кубок чемпионов Европы и 21 раз выиграла чемпионат СССР, — это сорершенно невыполнимая задача. Еще сложнее вычленить из этой славной истории несколько отдельных сезонов. Рижанки уже в шестидесятых громили соперниц в чемпионате СССР и на европейской арене. А с приходом легендарной Ульяны Семеновой команда приобрела культовый статус.