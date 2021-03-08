"Бросай мяч Уле!" Как лучшая женская команда Балтии крушила всех в Союзе и Европе

Первый известный истории женский баскетбольный матч в Латвии состоялся в 1923 году в Лиепае, а первый чемпионат Латвии по баскетболу среди женщин был проведен лишь спустя десять лет. В 30-е годы прошлого века женский баскетбол оставался в тени громких мужских достижений, и все же без славных побед не обошлось. Самым большим довоенным достижением дам принято считать победу на Всемирных студенческих играх 1933 года в Турине.

Суровые условия войны и последовавшая оккупация сделали женский баскетбол гораздо более жестким и силовым. Развитию спорта способствовала и внутренняя конкуренция - матчи женских команд представляли собой еще и дуэли амбициозных тренеров. Латвийские баскетболистки в то время регулярно играли против лучших команд СССР, которые в то время задавали тон в мировом женском баскетболе. В пятидесятые на небосклоне зажглась и первая латвийская звездочка — Дзидра Узтупе-Карамишева, которая в составе сборной СССР четыре раза становилась чемпионкой Европы.

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