Корона — это не Бронзовый солдат(84)
Эстонию поразил беспрецедентный кризис. Наша страна находится в худшем положении с момента восстановления независимости. Мы говорим о меньшей рецессии, чем в других европейских странах, но в то же время наряду с Чехией выделяемся самой большой кумулятивной заболеваемостью, а вместо вхождения в пятёрку самых богатых стран в Европе, мы стали чемпионом Европы по короне, и это достижение не связано со спортом.
Однако, рискуя вызвать шквал критики сторонников партии премьер-министра, я говорю, что худшее, что могло произойти во время этого кризиса — это приход к власти Партии реформ. Партия, которая ценит экономику больше, чем людей, не должна иметь право голоса во время кризиса здравоохранения. После короткого медового месяца нынешней коалиции и вчерашней Первой Студии становится ясно, что своей отставкой Юри Ратас сделал не одолжение государству, а оказал народу медвежью услугу.
Политика жесткой экономии — это не выход
Как зеленая я могу понять реализацию политики жесткой экономии в контексте устойчивого государственного бюджета, но я не могу согласиться с достижением структурного баланса за счет благополучия и здоровья людей. Если премьер-министр получает четырёхкратную среднюю зарплату и отказывается финансово помогать получателям минимальной заработной платы, семьям с детьми и пенсионерам, то это совершенно неприемлемо с человеческой точки зрения. Жителей Эстонии столько сколько есть — мы не должны подвергать опасности свою жизнь, потому что государственный бюджет должен быть ”сбалансированным”. Жалобы на то, что предыдущие правительства растратили деньги зря, давно перестали быть актуальными. Ни один здравомыслящий человек не хочет сейчас доходить совсем до дна, помогая людям и бизнесу, но Партия реформ говорит о дополнительном бюджете в качестве крайней меры. Долговое бремя нашей страны по-прежнему остаётся одним из самых низких, а процентные ставки резко упали. Экономить в хорошие времена — это хорошая идея, но сейчас плохие времена. Без шуток. Для предпринимателей, работников, родителей, пенсионеров, врачей, спасателей. Всех, кроме чиновников. Как очень чётко выразился премьер — чиновникам не о чем беспокоиться. Страна продолжает набирать вес. Но за чей счёт?
Цена задержки высока
Особенно поразительными были слова премьер-министра на пресс-конференции в тот же день о том, что компании, не выполняющие указания, будут принудительно закрыты без выплаты компенсаций. К сожалению, одна партия не осознает, что в этих компаниях работает много их соотечественников. Малый бизнес, который уже год находится под страшным давлением, не достоин такого отношения. Также не заслужили такого обращения те, кто сдерживал вирус лучше всего — культурные учреждения, которые в настоящее время закрыты. Неудивительно, что капиталисты считают право делать покупки более важным, чем посещение музеев, кино и театров, но то, что во времена кризиса контраст настолько резкий, многим непонятно. Если вводятся ограничения, то они должны быть обоснованными и понятными. Сначала правительство должно больше прислушиваться к научному совету, но потом надо напрячься и самим.
Аркадий Попов предупреждает: "Если индекс строгости ограничений не изменится, то скоро догоним и перегоним Италию по смертности и госпитализациям."
Смена правительства не оправдание
Уже больше года как COVID-19 стал реальностью для людей на нашей планете. В середине марта будет год введению режима ЧС в Эстонии, закрытию Сааремаа и других островов. Ведущие политики больше не могут говорить, что они не знают, что будет завтра, или, тем более, руководители государства не могут сказать, что такой высокий уровень заражения является неожиданным. Берутся образцы сточных вод, легче получить направление на тест, вакцинация (хотя и с трудом) началась, руководители медицинских учреждений и научный совет ежедневно предупреждают нас (а правительство ещё чаще), и даже президент осознал, что ситуация серьёзная и потребовала элитную дозу вакцины. К счастью, это была публичная акция по пропаганде вакцинации. Правительство, после вступления в должность, вместо ослабления ограничений в наиболее подверженных риску регионах, должно было наоборот распространить ограничения на остальную часть страны даже в условиях плато месяц назад. В таком случае ситуацию не вышла бы из-под контроля и меры не были бы столь жёсткими. Если люди хотят услышать, что это чрезвычайная ситуация, они должны сказать об этом, а не объяснять, что юридически в этом больше нет необходимости. В кризисном общении необходимо использовать короткие предложения. Текстовые сообщения. Твиты .Это так просто. Сложные словосочетания невозможно передать быстро и чётко. Это особенно актуально для некоторых иностранных языков.
Более гуманно справиться с кризисом
На прошлой неделе европейской столицей коронавируса был Маарду. В городе с населением 15000 человек на берегу Финского залива 14-дневный кумулятивный уровень заражения был больше 3000 случаев на 100 000 населения. Ещё одним местом с высоким уровнем инфицирования стало Ласнамяэ, и специальная программа, инициированная для квартирных товариществ с высоким уровнем заражения, запустила общегородскую кампанию. Отдельные действия начинаются в Таллинне. Понятные сообщения, понятные действия. Если глава правительства в прямом эфире в студии говорит, что ”все зависит от Кылварта”, то, наверное, так оно и есть. Пока что Партия реформ не смогла выйти из предыдущего кризиса в Эстонии, и русскоязычное население позабыто. Это ещё одно упущение в антикризисном управлении. Прежний перенос Бронзового солдата пустяк по сравнению с нынешней ситуацией. Однако поведение Партии реформ в случае экономического спада осталось неизменным — больше всего страдают наиболее уязвимые: дети, родители-одиночки и пожилые люди.
У всех нас один кризис, но классовый разрыв увеличивается быстрее, чем когда-либо прежде. Понятно, что нынешняя власть не желает ничего слышать о примере Латвии, но забота о родителях и пенсионерах в трудные времена не должно быть табу. Фактически, на столе больше нет хороших альтернатив, и полный локдаун неизбежен. Ампулы — не орехи, которые любят прятать белки. Необходимо ускорить вакцинацию, чтобы вакцина не скапливалась в шкафчиках и поддерживать нуждающихся, которые потеряли работу или свой бизнес. Летом в столице следует построить за счёт автомобильных дорог временные велодорожки, а не позднее осени — привести в порядок вентиляцию общественных заведений, в первую очередь школ. Потому что пройдет ещё несколько лет, прежде чем пандемия станет эндемией, и нам придется как-то её терпеть. Всем вместе.