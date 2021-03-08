Корона — это не Бронзовый солдат

Особенно поразительными были слова премьер-министра на пресс-конференции в тот же день о том, что компании, не выполняющие указания, будут принудительно закрыты без выплаты компенсаций. К сожалению, одна партия не осознает, что в этих компаниях работает много их соотечественников. Малый бизнес, который уже год находится под страшным давлением, не достоин такого отношения. Также не заслужили такого обращения те, кто сдерживал вирус лучше всего — культурные учреждения, которые в настоящее время закрыты. Неудивительно, что капиталисты считают право делать покупки более важным, чем посещение музеев, кино и театров, но то, что во времена кризиса контраст настолько резкий, многим непонятно. Если вводятся ограничения, то они должны быть обоснованными и понятными. Сначала правительство должно больше прислушиваться к научному совету, но потом надо напрячься и самим. Аркадий Попов предупреждает: "Если индекс строгости ограничений не изменится, то скоро догоним и перегоним Италию по смертности и госпитализациям."

Уже больше года как COVID-19 стал реальностью для людей на нашей планете. В середине марта будет год введению режима ЧС в Эстонии, закрытию Сааремаа и других островов. Ведущие политики больше не могут говорить, что они не знают, что будет завтра, или, тем более, руководители государства не могут сказать, что такой высокий уровень заражения является неожиданным. Берутся образцы сточных вод, легче получить направление на тест, вакцинация (хотя и с трудом) началась, руководители медицинских учреждений и научный совет ежедневно предупреждают нас (а правительство ещё чаще), и даже президент осознал, что ситуация серьёзная и потребовала элитную дозу вакцины. К счастью, это была публичная акция по пропаганде вакцинации. Правительство, после вступления в должность, вместо ослабления ограничений в наиболее подверженных риску регионах, должно было наоборот распространить ограничения на остальную часть страны даже в условиях плато месяц назад. В таком случае ситуацию не вышла бы из-под контроля и меры не были бы столь жёсткими. Если люди хотят услышать, что это чрезвычайная ситуация, они должны сказать об этом, а не объяснять, что юридически в этом больше нет необходимости. В кризисном общении необходимо использовать короткие предложения. Текстовые сообщения. Твиты .Это так просто. Сложные словосочетания невозможно передать быстро и чётко. Это особенно актуально для некоторых иностранных языков.