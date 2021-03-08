08.03.2021, 20:58
ФОТО | Спасатели помогли провалившейся под лед собаке: ее силы были на исходе(7)
Lõuna päästekeskus
В пятницу утром, 5 марта, спасатели получили сообщение о том, что в деревне Аннусе в Вильяндимаа собака провалилась под лед озера.
Когда спасатели прибыли на место, силы животного были на исходе. Поскольку о владельце собаки ничего не известно, то после вызволения из воды ее передали на попечение приюта.
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