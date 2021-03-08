В России при столкновении грузовика с легковым автомобилем погибли семь человек

Утром столкнулись грузовик "ISUZU" и легковой автомобиль Volkswagen на 8 км автодороги "Самара — Тольятти" в районе поселка Курумоч. В результате ДТП погибли 7 человек, которые находились в легковом автомобиле. Водитель фуры не пострадал.