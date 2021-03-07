Коронавирус: Москва смягчает ограничения, в Польше говорят о третьей волне

Эти и другие новости о развитии ситуации с коронавирусом в мире — в обзоре Би-би-си.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии Covid-19 в мире заразились более 116 млн человек, умерло почти 2,6 млн. Больше всего зараженных выявлено в США — почти 29 млн человек, на втором месте — Индия (11 млн), на третьем — Бразилия (10,8 млн), на четвертом — Россия (4,26 млн). Пятерку замыкает Британия, где заразились 4,21 млн человек.

Резкий скачок заболеваемости в Польше

Тем временем в Польше за последнюю неделю число людей, заболевших коронавирусом, выросло на 23%. Власти страны говорят о третьей волне заболевания.

В субботу польское министерство здравоохранения заявило о 14,8 тыс. случаях Covid-19 и 245 умерших за день. При этом число людей, госпитализированных из-за коронавируса, выросло за семь дней на 16%.

Как передает корреспондент Би-би-си в Варшаве, в двух северных областях Польши, где быстрее всего растет заболеваемость, закрываются торговые центры, кинотеатры и спортивные центры. На юге страны ситуация немного лучше, и местные больницы готовы принимать пациентов из соседних Чехии и Словакии.

По словам нашего корреспондента, сейчас в Польше зафиксирован самый высокий уровень распространения Covid-19 с ноября прошлого года.

Власти страны предупреждают, что местным жителям, скорее всего, придется снова праздновать Пасху в одиночестве.

В Карловых Варах сломался крематорий



Сложной остается ситуация с коронавирусом в Чехии, где уровень заболеваемости Covid-19 самый высокий в Евросоюзе (115,7 тыс. на миллион жителей).

В Карловых Варах из-за перегрузки в связи с большим числом умерших от коронавируса вышла из строя печь единственного в крае крематория.

"Смертность в крае в первые месяцы этого года в два раза выше по сравнению с прежними годами, поэтому нагрузка на печь крематория была запредельной, вместо обычных 200 сжиганий в месяц ныне делалось по 400 и более. Это и привело к поломке механизма", — заявил представитель городской мэрии Ян Копал (цитата по РИА "Новости").