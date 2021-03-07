07.03.2021, 07:15
ВИДЕО: Петр Ян нанес запрещенный удар и потерял чемпионский пояс(15)
AFP
Российский боец смешанных единоборств Петр Ян (15-2) не сумел защитить чемпионский титул UFC в легчайшем весе в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом (20-3). В конце четвертого раунда россиянин нанес запрещенный удар в голову - соперник стоял в это время на одном колене - и был дисквалифицирован.
28-летний Ян был близок к победе, поскольку полностью доминировал во второй половине боя. На последней минуте четвертого раунда россиянин ударом колена потряс соперника. Стерлинг несколько минут приходил в чувство, но продолжить поединок не смог. Ян был дисквалифицирован, а чемпионский пояс получил Стерлинг.
В главном бою UFC 259 чемпион полутяжелого дивизиона поляк Ян Блахович (28-8) единогласным решением судей нанес первое поражение в карьере нигерийцу Исраэлю Адесанья (20-1).
В со-главном бою вечера бразильянка Аманда Нуньес (21-4) в первом раунде победила болевым приемом австралийку Меган Андерсон (11-5) и защитила звание чемпионки в полулегком весе.