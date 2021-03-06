Далай-лама привился от коронавируса

Далай-лама XIV сделал прививку от коронавируса в госпитале Зонал индийского города Дхарамсала и около получаса после прививки оставался под наблюдением врачей.

Сам далай-лама рассказал, что решил сделать прививку по совету друзей, а также порекомендовал вакцинироваться всем остальным. ”По словам моих надежных друзей, в числе которых врач, нужно сделать эту инъекцию, чтобы предотвратить серьезную проблему. Эта инъекция очень помогает и очень хорошая. Поэтому вы тоже должны сделать ее ”,— говорится в видеообращении далай-ламы.