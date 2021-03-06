За рубежом
06.03.2021, 13:49

Далай-лама привился от коронавируса

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Scanpix, PRESS OFFICE OF DALAI LAMA
Каким именно препаратом вакцинировали 85-летнего Далай-ламу, не уточняется.

Далай-лама XIV сделал прививку от коронавируса в госпитале Зонал индийского города Дхарамсала и около получаса после прививки оставался под наблюдением врачей.

Сам далай-лама рассказал, что решил сделать прививку по совету друзей, а также порекомендовал вакцинироваться всем остальным. ”По словам моих надежных друзей, в числе которых врач, нужно сделать эту инъекцию, чтобы предотвратить серьезную проблему. Эта инъекция очень помогает и очень хорошая. Поэтому вы тоже должны сделать ее ”,— говорится в видеообращении далай-ламы.

В Индии одобрено использование двух вакцин — индийского варианта ”оксфордской” вакцины Covishield, а также Covaxin, разработанной индийской компанией Bharat Biotech.

В Индии выявлено 11,1 млн случаев коронавируса. Выздоровели 10,8 млн человек, умерли 157 тысяч.

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