Далай-лама привился от коронавируса(5)
Далай-лама XIV сделал прививку от коронавируса в госпитале Зонал индийского города Дхарамсала и около получаса после прививки оставался под наблюдением врачей.
Сам далай-лама рассказал, что решил сделать прививку по совету друзей, а также порекомендовал вакцинироваться всем остальным. ”По словам моих надежных друзей, в числе которых врач, нужно сделать эту инъекцию, чтобы предотвратить серьезную проблему. Эта инъекция очень помогает и очень хорошая. Поэтому вы тоже должны сделать ее ”,— говорится в видеообращении далай-ламы.
В Индии одобрено использование двух вакцин — индийского варианта ”оксфордской” вакцины Covishield, а также Covaxin, разработанной индийской компанией Bharat Biotech.
В Индии выявлено 11,1 млн случаев коронавируса. Выздоровели 10,8 млн человек, умерли 157 тысяч.