Венесуэла выпустила банкноту в миллион боливаров. Но она стоит всего полдоллара

Власти страны опубликовали сообщение о введении в обращение новых купюр номиналом 200 тыс., 500 тыс. и 1 млн боливаров и объяснили, что это необходимо "для удовлетворения потребностей национальной экономики".

В последние годы экономика богатой нефтью Венесуэлы переживает глубокий кризис. Критики режима президента Николаса Мадуро и западные страны считают, что в этом виновата крайне неэффективная политика властей и массовая коррупция. Сам венесуэльский лидер обвиняет в экономических проблемах западные санкции.

По данным за январь, инфляция в Венесуэле составила более чем 2,6 тыс. процентов. Как отмечает Блумберг, для повседневных расходов жители страны все чаще используют американские доллары — согласно оценкам агентства, сейчас около 66% всех транзакций проводится в американской валюте.

BCV amplía Cono Monetario vigente con incorporación de tres nuevos billetes https://t.co/IppXQItxz1 #BCV 🇻🇪 pic.twitter.com/WgDavsmLob — Banco Central de Venezuela (@BCV_ORG_VE) March 5, 2021

Однако боливары используются для оплаты проезда в общественном транспорте и покупки топлива, которое субсидируется государством.

Как пишет Блумберг, метро столицы страны Каракаса перестало взымать плату за проезд, поскольку у пассажиров не было наличности для покупки билетов, после чего была введена электронная система оплаты.

Согласно оценкам Международного валютного фонда, по итогам 2020 года ВВП Венесуэлы упал на 25%, а в 2021-м он сократится на 10%. Экономика страны не растет уже семь лет подряд.

Гуайдо против Мадуро



На фоне экономических проблем в Венесуэле не прекращается политический кризис.

В январе была приведена к присяге новая Национальная ассамблея, в которой большинство законодателей представлены Социалистической партией действующего президента Николаса Мадуро.