Число заражений COVID-19 в мире превысило 116 млн

Также за последние суки в мире выросло число летальных исходов от связанных с COVID-19 заболеваний — до 2,5 млн человек. При этом полностью выздоровели после заражения 65,6 млн человек.

В Эстонии за последние 14 дней заболеваемость на 100 000 человек составляет 1197. С момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года в нашей стране проведено 968 303 теста на обнаружение вируса SARS-CoV2. По состоянию на 5 марта выздоровело 54 126 человек. Из них история болезни 38 383 человек (70,9%) завершена, у 15 743 человек (29,1%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.