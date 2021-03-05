Квалификация ЕВРО-22 по футзалу: есть сюрпризы!
Мы напоминаем, что впервые в квалификации футзального ЕВРО проводится групповой этап, в рамках которого участники разбиты на восемь групп по четыре и играют друг против друга дома и на выезде.
Восемь победителей групп и шесть лучших обладателей вторых мест присоединятся к сбоной Нидерландов в финальной стадии. Два худших обладателя вторых мест сыграют 14-17 ноября в стыковых матчах за 16-ю путевку. Финальный турнир пройдет с 9 января по 6 февраля 2022 года в Нидерландах.
Финальная стадия расширена с 12 до 16 команд и проводится каждые четыре года, а не каждые два, как раньше. Сборная Португалии будет защищать титул, который впервые завоевала в Словении в 2018 году. Испания семь раз побеждала в турнире (включая первый розыгрыш в 1996 году, прежде чем футзальный ЕВРО получил статус чемпионата в 1999-м).
Двукратный чемпион - Италия и обладатель золота 1999 года Россия вместе с Испанией играли в каждом финальном турнире.
Никогда не играли в финальной стадии: Албания, Армения, Босния и Герцеговина, Греция, Грузия, Дания, Латвия, Молдова, Норвегия, Северная Македония, Словакия, Финляндия, Черногория и Швейцария.
Группа 1: Хорватия, Украина, Дания, Албания
Результаты
27 января: Хорватия - Албания 4:1
30 января: Дания - Хорватия 1:4
31 января: Албания - Украина 3:10
3 марта: Хорватия - Украина 3:2, Албания - Дания 1:3
7 марта сборная Украины должна обыгрывать на своей площадке Хорватию, и только в этом случае она сохранит шансы на первое место.
Расписание:
7 марта: Украина – Хорватия
7 апреля: Албания - Хорватия, Дания - Украина
8 апреля: Украина - Дания (перенесен с 27 января)
10 апреля: Хорватия - Дания
11 апреля: Украина - Албания
Группа 2: Россия, Франция, Грузия, Армения
Результаты
8 декабря: Франция - Грузия 4:4
29 января: Россия - Армения 6:0
2 февраля: Грузия - Россия 0:43 февраля: Армения - Франция 4:4
Франция отыгралась в Армении со счета 0:3 и пока сохраняет шансы на первое место. Но для этого нужно дважды обыграть Россию…
Расписание
5 марта: Грузия - Армения, Франция - Россия
9 марта: Россия - Франция
10 марта: Армения - Грузия
8 апреля: Армения - Россия
9 апреля: Грузия - Франция
12 апреля: Россия - Грузия
14 апреля: Франция - Армения
Группа 3: Азербайджан, Молдова, Словакия, Греция
Результаты
28 января: Молдова - Греция 3:1
29 января: Азербайджан - Словакия 4:1
2 февраля: Греция - Азербайджан 0:3, Словакия - Молдова 4:4
Выход Азербайджана в финальный турнир не подвергается никаким сомнениям. Главния интрига в группе: кто займет второе место.
Расписание
4 марта: Азербайджан - Молдова, Словакия - Греция
7 марта: Греция - Словакия
9 марта: Молдова - Азербайджан
8 апреля: Словакия - Азербайджан
9 апреля: Греция - Молдова
13 апреля: Молдова - Словакия
14 апреля: Азербайджан - Греция
Группа 4: Босния и Герцеговина, Сербия, Румыния, Северная Македония
Результаты
28 января: Румыния - Сербия 2:2, Босния и Герцеговина - Северная Македония 2:1
3 февраля: Сербия - Босния и Герцеговина 2:4, Северная Македония - Румыния 2:2
Главный сюрприз: неуверенный старт сербов. Молодая и мощная команда, которой мы раздали множество авансов в своих публикациях, взяла в двух первых турах только одно очко.
Расписание
4 марта: Румыния - Босния и Герцеговина
5 марта: Сербия - Северная Македония
9 марта: Северная Македония - Сербия
10 марта: Босния и Герцеговина - Румыния
8 апреля: Северная Македония - Босния и Герцеговина
9 апреля: Сербия - Румыния
14 апреля: Босния и Герцеговина - Сербия, Румыния - Северная Македония
Группа 5: Казахстан, Беларусь, Израиль, Венгрия
Результаты
8 декабря: Израиль - Беларусь 0:3
9 декабря: Казахстан - Венгрия 5:0
3 февраля: Венгрия - Беларусь 2:1
2 марта: Казахстан - Беларусь 5:2
3 марта: Венгрия - Израиль 3:7
Выход Казахстана в финал чемпионата Европы очевиден, а вот за второе место разворачивается интересная борьба. Весьма неожиданно в нее включился Израиль, одолевший на выезде венгров.
Расписание
8 марта: Беларусь - Казахстан
10 марта: Израиль - Венгрия
6 апреля: Венгрия - Казахстан, Беларусь - Израиль
9 апреля: Израиль - Казахстан (матч пройдет в Нур-Султане, перенесен с 28 января)
11 апреля: Казахстан - Израиль
13 апреля: Беларусь - Венгрия
Группа 6: Испания, Словения, Латвия, Швейцария
Результаты
8 декабря: Испания - Латвия 7:0, Словения - Швейцария 12:1
29 января: Латвия - Словения 0:1
2 февраля: Испания - Словения 3:1
Испания и Словения займут два первых места в группе 6.
Расписание
5 марта: Швейцария - Латвия
6 марта: Словения - Испания
9 марта: Латвия - Испания, Швейцария - Словения
8 апреля: Латвия - Швейцария (перенесен с 1 февраля)
10 апреля: Швейцария - Испания (пройдет в Мадриде, перенесен с 29 января)
12 апреля: Словения - Латвия, Испания - Швейцария
Группа 7: Италия, Бельгия, Финляндия, Черногория
Результаты
28 января: Черногория - Италия 0:3, Бельгия - Финляндия 3:3
2 февраля: Италия - Финляндия 7:4, Бельгия - Черногория 6:2
Мы следим за финнами, которых возглавляет один из учредителей футзальной премии FUTSAL AWARDS хорватский специалист Мичо Мартич. Очевидно за второе место в группе развернется упорная борьба. А первыми станут итальянцы.
Расписание
4 марта: Черногория - Бельгия
5 марта: Финляндия - Италия
8 марта: Финляндия - Черногория
9 марта: Италия - Бельгия
8 апреля: Бельгия - Италия
9 апреля: Черногория - Финляндия
13 апреля: Финляндия - Бельгия, Италия - Черногория
Группа 8: Чехия, Португалия (чемпион), Польша, Норвегия
Результаты
29 января: Португалия - Польша 2:2, Чехия - Норвегия 5:0* (техническая победа)
1 февраля: Норвегия - Чехия 0:5* (техническая победа)
3 февраля: Польша - Португалия 0:3
Скорее всего, чемпионы Европы – португальцы займут первое место в группе, а з второе будут сражаться чехи с поляками.
Расписание
5 марта: Норвегия - Польша (пройдет в Лодзи)
6 марта: Португалия - Чехия (пройдет в Лодзи)
8 марта: Польша - Норвегия
10 марта: Чехия - Португалия (пройдет в Лодзи)
9 апреля: Польша - Чехия
11 апреля: Норвегия - Португалия (пройдет в Мафре)
14 апреля: Чехия - Норвегия, Португалия - Польша