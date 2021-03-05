Квалификация ЕВРО-22 по футзалу: есть сюрпризы!

Мы напоминаем, что впервые в квалификации футзального ЕВРО проводится групповой этап, в рамках которого участники разбиты на восемь групп по четыре и играют друг против друга дома и на выезде.

Восемь победителей групп и шесть лучших обладателей вторых мест присоединятся к сбоной Нидерландов в финальной стадии. Два худших обладателя вторых мест сыграют 14-17 ноября в стыковых матчах за 16-ю путевку. Финальный турнир пройдет с 9 января по 6 февраля 2022 года в Нидерландах.

Финальная стадия расширена с 12 до 16 команд и проводится каждые четыре года, а не каждые два, как раньше. Сборная Португалии будет защищать титул, который впервые завоевала в Словении в 2018 году. Испания семь раз побеждала в турнире (включая первый розыгрыш в 1996 году, прежде чем футзальный ЕВРО получил статус чемпионата в 1999-м).

Двукратный чемпион - Италия и обладатель золота 1999 года Россия вместе с Испанией играли в каждом финальном турнире.

Никогда не играли в финальной стадии: Албания, Армения, Босния и Герцеговина, Греция, Грузия, Дания, Латвия, Молдова, Норвегия, Северная Македония, Словакия, Финляндия, Черногория и Швейцария.

Группа 1: Хорватия, Украина, Дания, Албания

7 марта сборная Украины должна обыгрывать на своей площадке Хорватию, и только в этом случае она сохранит шансы на первое место.

Расписание:

7 марта: Украина – Хорватия

Группа 2: Россия, Франция, Грузия, Армения