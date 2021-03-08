"Лайтовая версия Кафки" и борьба с системой: вышла рецензия на фильм ”Человек из Подольска”

Произведения Франца Кафки — несомненная классика мировой литературы и культуры вообще. С момента выхода их в свет прошло уже достаточно много времени, и они прочно угнездились в западноевропейском (да и не только) культурном коде. Для понимания многих последующих явлений, произведений и даже культурных мемов необходимо пусть не читать первоисточник, но хотя бы представлять, о чём и для чего написаны ”Замок”, ”Процесс”, ”Америка”, ”Превращение”, ”В исправительной колонии” и некоторые другие вещи. Это раз.

Два — читать произведения Кафки непросто. Немного из-за языка, немного из-за атмосферы, немного из-за того ужаса, который схватит вас за шкирку и не будет отпускать всё то время, пока вы не закончите чтение. Это если вы правильно читаете, разумеется. То есть, это такое — удовольствие для продвинутых.

Три — не знаю, что там говорит теория маркетинга, и есть ли такая вообще, но, кажется универсальным, что для тех, кто хочет вкусить запретного или по каким-то причинам непосильного плода, всегда существуют посильные заменители. Метадон, детское шампанское, порнография, пьеса Дмитрия Данилова и снятый по ней фильм Семёна Серзина.

Потому что ”Человек из Подольска” — это такой абсолютный кафка-лайт. Чуть осовремененный, чуть приправленный прочими приёмами из театра абсурда, чуть огранённый юмором (с ним у Кафки, надо признать, было очень плохо), но классический парафраз хоть ”Процесса”, хоть ”Замка”, хоть их вместе взятых.