"Лайтовая версия Кафки" и борьба с системой: вышла рецензия на фильм ”Человек из Подольска”(1)
Произведения Франца Кафки — несомненная классика мировой литературы и культуры вообще. С момента выхода их в свет прошло уже достаточно много времени, и они прочно угнездились в западноевропейском (да и не только) культурном коде. Для понимания многих последующих явлений, произведений и даже культурных мемов необходимо пусть не читать первоисточник, но хотя бы представлять, о чём и для чего написаны ”Замок”, ”Процесс”, ”Америка”, ”Превращение”, ”В исправительной колонии” и некоторые другие вещи. Это раз.
Два — читать произведения Кафки непросто. Немного из-за языка, немного из-за атмосферы, немного из-за того ужаса, который схватит вас за шкирку и не будет отпускать всё то время, пока вы не закончите чтение. Это если вы правильно читаете, разумеется. То есть, это такое — удовольствие для продвинутых.
Три — не знаю, что там говорит теория маркетинга, и есть ли такая вообще, но, кажется универсальным, что для тех, кто хочет вкусить запретного или по каким-то причинам непосильного плода, всегда существуют посильные заменители. Метадон, детское шампанское, порнография, пьеса Дмитрия Данилова и снятый по ней фильм Семёна Серзина.
Потому что ”Человек из Подольска” — это такой абсолютный кафка-лайт. Чуть осовремененный, чуть приправленный прочими приёмами из театра абсурда, чуть огранённый юмором (с ним у Кафки, надо признать, было очень плохо), но классический парафраз хоть ”Процесса”, хоть ”Замка”, хоть их вместе взятых.
Слишком уж всё типично. Молодой человек — в исполнении Вадима Королёва, из-за которого этот фильм обязателен к просмотру для поклонников (уже написал ”фанатов”, но потом стёр, потому что, пожалуй, у этой группы не ”фанаты”, а именно что поклонники) группы OQJAV, одной из лучших, на мой взгляд из ныне существующих русскоязычных музыкальных групп (если не самой лучшей) — попадает во власть системы. Система может быть смешной, может быть нелепой, может быть абсурдной, но это, во-первых, только со стороны она такой кажется, а во-вторых, при всех этих побочках она всё равно не выпускает человека из своих цепких лап, раз уж его угораздило туда угодить. Понятно, что попадание в эти лапы тоже произвольно, для обретения статуса жертвы не надо делать вообще ничего. Не надо даже оказаться в неудачное время в неудачном месте, она сама придёт во все ваши самые удачные места и заберёт вас оттуда хоть в минуту вашего триумфа, хоть в минуту вашего поражения.
И дальше уже не так важно, что там случится в конце, восторжествует ли стокгольмский синдром и жертва возлюбит своего мучителя, тем более, что вот он вроде бы и цивилизованный человек, и про Айнштюрценде Нойбаутен может задвинуть, и на пианине двумя пальцами может, и пыток почти не применяет. Или всё окончательно скатится от Кафки к Сорокину, к Такеши Миике (и такой финал Семён Серзин тоже допускает), сути это не меняет. Одиночный человек по-прежнему в борьбе с системой обречён. И это просто так совпало, что сейчас этот фильм особенно актуален в Российсой Федерации. При чуть-чуть других исторических обстоятельствах он был бы актуален в любой другой возможной стране. Такова, к сожалению, наша человеческая природа. И разного рода упыри с белыми глазами просто пользуются этим нехитрым психологическим знанием.
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