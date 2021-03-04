Корона делает свое дело. Старт чемпионата Эстонии по футболу перенесен

Запланированные матчи чемпионата Эстонии "Таммека" - "Транс" (6 марта) и "Левадия" - Курессааре" (7 марта) перенесены на более поздний срок из-за положительных тестов на Covid-19 у игроков нарвской и сааремааской команд.

Ранее был перенесен поединок с участием "Калью", поскольку аналогичные проблемы возникли у вильяндиского "Тулевика".

Первоначально чемпионат Эстонии должен был стартовать 5 марта. Из-за переносов первый матч в "Премиум-лиге" пройдет 9 марта, когда серебряный призер первенства "Пайде" сразится в Лиллекюла с амбициозным "Легионом".