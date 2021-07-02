Успех Juuste Akadeemia принесли исследования корней волос и малоизвестные ноу-хау

Выпадение волос всегда связано с общим воздействием нескольких факторов. «Если здоровье у вас в порядке, но волосы истончаются, а с кожей головы есть проблемы, это не просто вопрос возраста, генов или стресса. Нужно достичь клеточного уровня волосяного фолликула, чтобы увидеть, что на самом деле мешает волосам расти и заставляет их выпадать. Анализируя корни волос, можно выяснить факторы, мешающие росту волос, которые, например, невозможно определить при исследовании кожи головы и волос с помощью анализа крови или микрокамеры», – поясняет Мягар.

Что можно выяснить при исследовании корня волоса и кожи головы?

«Я нашла помощь и решение моих проблем с волосами и кожей головы за пределами Эстонии, мне помогли как исследователи волос, так и врачи функциональной медицины. В то время этот опыт дал ясное представление о том, что я хочу и дальше будет развивать область исследований корней волос в будущем, объединяя полученные знания и опыт, чтобы помочь людям с проблемами волос и кожи головы», – говорит Мягар.

В то время 27-летняя женщина из Эстонии отправилась открывать мир, чтобы на основе своих знаний и опыта создать что-то новое, что действительно помогло бы ей и другим от проблем с волосами и кожей головы.

15 лет назад дерматологи рассказали одной из основательниц Juuste Akadeemia, исследователю волос Керли Мягар: «От полного облысения вас может спасти только чудо».

Что нового в исследовании Juuste Akadeemia?

«Если трихологи используют микрокамеру, в частности, для изучения кожи головы, в исследовании Juuste Akadeemia берется образец волос с кожи головы вместе с корнем волос, который исследуется с помощью специально сконфигурированного микроскопа научного типа.

«Исследование более информативное и глубокое», – поясняет Мягар и добавляет, что во время процедуры проверяется состояние примерно 20 волос и корней, визуально оценивается состояние кожи головы и при необходимости проводится анализ на грибковую инфекцию для лаборатории Ида-Таллиннской центральной больницы.

По результатам исследования даются рекомендации на будущее и реализуется первоначальный план решений.

Каковы варианты лечения?

«Варианты лечения зависят от характера проблемы и всегда проводятся одновременно изнутри и снаружи. Если, например, есть воспаление в волосяных каналах, то одних противовоспалительных процедур недостаточно, говорим и о том, какие продукты следует добавить в меню, а какие исключить на определенное время. Бывают случаи, когда мы снова направляем человека к врачу или даже к специалисту по питанию», – говорит Мягар.

«В дополнение к экологическим парикмахерским услугам мы предлагаем множество различных процедур для кожи головы и волос, так как все, что попадает на кожу, через нее глубоко впитывается в клетки тела. Нет смысла нагружать тело токсичной краской для волос на масляной основе, например, если кожа головы склонна к воспалениям, волосы ломкие или, например, вы ждете ребенка», – подчеркивает Мягар.

Таким образом, в Juuste Akadeemia также предлагаются средства для окрашивания и экологического ухода за волосами, состоящие на 100% из травяных смесей.

Зачем записываться на исследование корней волос и кожи головы с консультацией?

«Зачем тратить огромные суммы на покупку различных средств для волос и кожи головы, не зная, улучшат ли они состояние волос и кожи головы?», – размышляет Мягар, много лет исследующая волосы.

«Анализ корней волос дает необходимые ответы, которые следует изменить, чтобы получить результаты», – добавляет Мягар, которая призывает всех прийти на исследование, чтобы узнать больше о состоянии своих волос и кожи головы и предотвратить или разрешить проблемы с волосами и кожей головы.

У исследования Juuste Akadeemia есть 100% гарантия возврата денег.





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