Эстонская фирма разработала уникальную в мире рекуперацию тепла SoleRec

Погода за окном и новости на экране могут быть такими же непостоянными, как в 2020 году, но если в доме тепло, а в кране горячая вода, хотя бы это обеспечивает спокойствие.

Если что неладно, это замечаешь только тогда, когда радиатор и вода из крана неожиданно остывают. Возникает острый вопрос, как вернуться к невидимой и самоочевидной ситуации. Именно в этом невидимом поле – тепловой энергетике – работает команда Eco Point для которой главный фокус это благополучие конечного потребителя.

До сих пор фирма Eco Point занималась в основном производством, установкой и обслуживанием отопительных узлов. За десять лет в различные здания (в том числе: дом Стенбока, KUMU, Таллиннская тюрьма, Таллиннский аэропорт и др.) было поставлено более 1500 теплоузлов и отопительных решений. Основными направлениями экспорта были Швеция, Финляндия, Латвия, Россия и Швейцария. Несколько лет назад было запущено новое перспективное направление: разработка, производство и продажа инновационных систем рекуперации тепла.

Новый тренд в энергосбережении – системы рекуперации тепла

Требование энергоэффективности для зданий закрепилось: минимальные требования энергоэффективности вступили в силу в Европейском союзе; за последние шесть лет Эстонское государство инвестировало более 100 миллионов евро в структурные фонды, чтобы сделать жилье более энергоэффективным.

«Как более строгие требования к энергоэффективности, введенные в последние годы, так и общее стремление к снижению энергопотребления резко повысили спрос на системы рекуперации тепла. Это как раз наша компетенция, – говорит Майтсалу. – С новыми системами, созданными Eco Point, вы можете использовать энергию всего дома. До сих пор энергия для отопления дома и бытовой воды целиком отбиралась из системы вентиляции и канализации, но наша цель – разумно и эффективно использовать эту т. н. избыточную энергию», – добавляет Майтсалу.