Эстонская фирма разработала уникальную в мире рекуперацию тепла SoleRec
- Предприятие тепловой энергетики Eco Point OÜ, действующее 18 лет, получило признание Creditinfo как «Успешное предприятие Эстонии» за свой хороший кредитный рейтинг.
- Фирма, ориентированная на экономию тепловой энергии, занимается в основном строительством, продажей и обслуживанием тепловых узлов.
- Eco Point – единственная фирма в Эстонии, предлагающая комплексное решение для систем отопления и рекуперации тепла, то есть полный сервис от оборудования до обслуживания.
- Основным рынком сбыта фирмы с 11 сотрудниками сейчас является Эстония, тепловые агрегаты также экспортируются в соседние страны и другие уголки Европы.
Погода за окном и новости на экране могут быть такими же непостоянными, как в 2020 году, но если в доме тепло, а в кране горячая вода, хотя бы это обеспечивает спокойствие.
Если что неладно, это замечаешь только тогда, когда радиатор и вода из крана неожиданно остывают. Возникает острый вопрос, как вернуться к невидимой и самоочевидной ситуации. Именно в этом невидимом поле – тепловой энергетике – работает команда Eco Point для которой главный фокус это благополучие конечного потребителя.
До сих пор фирма Eco Point занималась в основном производством, установкой и обслуживанием отопительных узлов. За десять лет в различные здания (в том числе: дом Стенбока, KUMU, Таллиннская тюрьма, Таллиннский аэропорт и др.) было поставлено более 1500 теплоузлов и отопительных решений. Основными направлениями экспорта были Швеция, Финляндия, Латвия, Россия и Швейцария. Несколько лет назад было запущено новое перспективное направление: разработка, производство и продажа инновационных систем рекуперации тепла.
Новый тренд в энергосбережении – системы рекуперации тепла
Требование энергоэффективности для зданий закрепилось: минимальные требования энергоэффективности вступили в силу в Европейском союзе; за последние шесть лет Эстонское государство инвестировало более 100 миллионов евро в структурные фонды, чтобы сделать жилье более энергоэффективным.
«Как более строгие требования к энергоэффективности, введенные в последние годы, так и общее стремление к снижению энергопотребления резко повысили спрос на системы рекуперации тепла. Это как раз наша компетенция, – говорит Майтсалу. – С новыми системами, созданными Eco Point, вы можете использовать энергию всего дома. До сих пор энергия для отопления дома и бытовой воды целиком отбиралась из системы вентиляции и канализации, но наша цель – разумно и эффективно использовать эту т. н. избыточную энергию», – добавляет Майтсалу.
Eco Point недавно завершила разработку инновационной установки рекуперации тепла SoleRec, которая подходит как для частных, так и для многоквартирных домов и промышленных зданий. «Ее можно смело назвать системой рекуперации тепла нового поколения. Конструкция и работа SoleRec на самом деле очень просты, что, в свою очередь, делает устройство надежным. Уникальность заключается в теплообменниках из нержавеющей стали с абсорбирующим слоем, которые позволяют производить горячую воду с использованием солнечной энергии. Жидкий теплообменник перемещается к тепловому насосу, откуда тепловая энергия проходит через резервуар для воды в систему отопления дома», – описывает Майтсалу.
Eco Point впервые в мире использует эту технологию теплообмена для рекуперации тепла.
«Хотя оборудование для рекуперации тепла других производителей имеет большие размеры и удовлетворительную эффективность, преимущества SoleRec заключаются в компактности, длительном сроке службы и высокой эффективности.
SoleRec – это гибридная система, которая также использует солнечную энергию. Конкурирующие системы требуют строительства двух отдельных систем: системы солнечной энергии и системы возврата вентиляции. В SoleRec эту работу выполняет одно устройство, что помогает снизить цену и, таким образом, сократить время окупаемости. Наша цель в будущем – добавить в систему тепловую энергию «серой» воды дома, то есть воды из душей и кранов», – поясняет Майтсалу.
На пути к становлению ведущей фирмой этой области в Северной Европе
За 18 лет Eco Point выросла в сплоченный коллектив из 11 работников. Вместе с основателем в фирме еще четыре сотрудника, которые присоединились к ней в первые годы. «Я считаю, что членов команды Eco Point удерживает здесь стабильность. Мы никогда не снижали заработную плату, даже во время предыдущего экономического кризиса, и работники уверены, что зарплату получат вовремя. Мы также предоставили каждому возможность улучшать свои знания и навыки на различных курсах и семинарах», – говорит Майтсалу.
Поскольку стратегическая цель Eco Point – стать ведущим поставщиком решений для рекуперации тепла в Северной Европе, рассматривается возможность расширения коллектива. «Мы больше всего ценим инициативу и независимость сотрудника. Очень ценим, если он может управлять проектами и находить решение проблемы. Наша ситуация, конечно, осложняется очень специфической сферой, где не так уж много квалифицированных специалистов. При этом опыт не имеет решающего значения – в первую очередь мы ищем людей, которые хотят учиться и развиваться», – утверждает Майтсалу.
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