Клиника Jüri Hambaravi Kliinik: самое доступное лечение зубов – профилактика стоматологических заболеваний

«Финансовая дисциплина и честность – основа нашей последовательности. Сразу оплачиваю полученные счета за товары и услуги (зуботехническая лаборатория). Плачу налоги в Налоговый департамент первого или второго числа каждого месяца. Заработная плата сотрудников выплачивается в первый день месяца прямым платежным поручением. Себе я перечисляю зарплату в течение месяца и только если на счету фирмы остается определенная минимальная сумма. Те же принципы применяются к выплате дивидендов», – описывает Талпас правила управления устойчивой и ответственной фирмой.

Проблему решили: отнесли в скупку свое золото, даже обручальные кольца и мамины украшения. Каждая эстонская крона была тщательно рассчитана, денег все же не хватало, но в целеустремленности недостатка не было», – вспоминает Андла Талпас минувшие времена.

Дантист Андла Талпас начала оказывать услуги более 20 лет назад. «Первые машины для зубных врачей были приобретены в 1996 году со скидкой 22% на интресс банка. Помню, когда обставляли арендуемое помещение, на сантехнические работы не хватало денег.

В клинике действуют и другие льготы Больничной кассы для застрахованных людей: разные льготы для лечения зубов беременных и молодых мам, взрослых и пенсионеров. Пенсионеры также могут получить ссуду на протезирование.

Кроме обычного стоматологического лечения, в клинике проводится лечение корневых каналов, десен, чистка, а при необходимости удаление зубов и протезирование. Клиника – договорный партнер Больничной кассы, здесь бесплатная стоматологическая помощь предоставляется детям, молодежи и людям с ограниченными возможностями.

Клиника Jüri Hambaravi работает в недавно открывшемся новом центре здоровья Jüri Tervisekeskus. В клинике пациентов встретит опытный, последовательно обученный и дружелюбный персонал, а также интерьер и оборудование, приобретенное в 2020 году, что обеспечивает отличные возможности диагностики и лечения.

Прежде всего профилактика

Основной принцип клиники Jüri Hambaravi – профилактика стоматологических заболеваний, поскольку поврежденные зубы и воспаление во рту влияют на общее состояние здоровья. Регулярная забота о здоровье зубов менее расходна и, безусловно, менее болезненна, чем лечение запущенных зубов. Специалисты клиники обучают пациентов правильным приемам ухода за полостью рта и зубами и при необходимости удаляют зубной камень и налет для предотвращения заболеваний зубов и десен.

Правильная гигиена полости рта обеспечивает хорошее здоровье в любом возрасте. Важно начать регулярную стоматологическую помощь еще в младенчестве, чтобы создать прочную основу для крепких зубов в зрелом возрасте. Почти четверть пациентов клиники Jüri Hambaravi – несовершеннолетние. Детей учат ухаживать за своими зубами, а при необходимости решаются на восстановление или удаление молочных зубов. В клинике также представлены средства ухода за зубами, подходящие пациентам.

В сотрудничестве с Больничной кассой, Союзом стоматологов Эстонии и Тартуским университетом в клинике проводятся бесплатные стоматологические осмотры для определения состояния здоровья полости рта взрослых. Цель осмотра – лучше понять необходимость лечения по регионам и найти людей, которые годами не посещали стоматолога из-за страха, отсутствия денег или по легкомыслию. В ходе консультации пациентов ободряют и поддерживают, а также дают советы на тему стоматологических льгот.

Клиенты хвалят

На портале Tervisetrend клиенты поделились прекрасными отзывами о докторе Андле Талпас.

«Профессиональная, опытная, основательная, толковая, дружелюбная, вежливая и т. д. Я спокойно доверяюсь в «операционном кресле» заботе ее и ее команды», – такой отзыв оставил Ааре. «Действительно хороший доктор! Очень внимательная, профессиональная, всегда ухожу с положительными эмоциями. Впервые прошел мой многолетний страх лечить зубы. От души рекомендую», – комментирует Саския.

Д-р Андла Талпас считает, что клиенты ценят качественные услуги, основанные на опыте, а также дружеское, поддерживающее и профессиональное общение. «Для нас важно, чтобы пациент чувствовал, что его ждут и он в надежных руках. Мы поддерживаем позитивную и непринужденную рабочую атмосферу.

Мы ведем актуальные дискуссии о случаях лечения, методах работы и инструментах, регулярно посещаем тренинги, а также находим время, чтобы вместе активно и заниматься спортом. Вместе мы счастливы, когда пациенты довольны», – делится Талпас информацией с «кухни» стоматологической клиники.





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