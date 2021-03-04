В латвийские магазины возвращается продукция Dzintars

15 продуктов Dzintars уже продаются в интернет-магазине компании, а также в магазинах Elvi, Top, Mego, LaTS и др. В торговые сети Rimi и "Maxima" продукция поступит с 16 марта.

В числе первых продуктов покупатели найдут бальзамы для губ, гель для душа, крем для рук, жидкое мыло и крем для тела. H.A. Brieger возобновила и производство крема Niveja, который сейчас доступен под названием Nīca.

Доля натуральных компонентов в новых продуктах составляет 90-95%. Цена в интернет-магазине — 2,49 — 5,29 евро.

"При возобновлении производства косметики Dzintars мы ставили себе целью создать продукты, которые не ставят покупателя перед дилеммой между качеством и ценой. Мы хотим сломать предубеждение о том, что качественная косметика и средства ухода за телом должны быть дорогими. Напротив, они должны быть доступны для максимального числа людей", — отметила руководитель H.A. Brieger Анастасия Удалова.

Дизайн упаковки новых продуктов Dzintars разработан заново, в нем в качестве элемента интегрирован флаг Латвии, чтобы подчеркнуть место, где производится продукция и выступать своеобразным знаком качества.

В ближайшем будущем под брендом Dzintars начнется выпуск средств ухода за зубами, полостью рта, средств, защиты от солнца, а также по уходу за волосами, лицом и детская косметика.

Как сообщалось, 12 ноября 2019 года Пардаугавский суд Риги признал компанию Dzintars неплатежеспособной. 14 сентября 2020 года эстонская Skinest Group заключила договор о приобретении активов неплатежеспособного предприятия. Актив за 5,5 млн евро приобрела фирма Ritrem, входящая в Skinest Group.

Единственным владельцем Ritrem является Skinest Group, а бенефициаром — эстонский миллионер Олег Осиновский. Владельцами "H.A. Brieger" являются Даугавпилсский локомотиворемонтный завод (67%), реальным бенефициаром которого является Осиновский, и фирма Asko R (33%), принадлежащая Анастасии Удаловой.