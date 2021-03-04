Коронавирус после прививки: как сильно люди болеют и почему это происходит?

Массовая вакцинация против коронавируса идет в России с января. Официальной статистики по привитым нет. Однако в конце февраля главный эпидемиолог министерства здравоохранения Николай Брико сообщил, что всего в стране привито около 4 млн человек — это примерно 2,84% населения.

На данный момент в стране прививают двумя вакцинами — "Спутником V" и "ЭпикВакКороной" от центра "Вектор".

При этом врачи и чиновники в большинстве своем пока не рекомендуют привитым снимать маски. А некоторые привитые сообщают о том, что заболели даже после двух уколов вакцины. Подобные случаи, однако, не опровергают эффективность вакцин или не свидетельствуют об их плохом качестве.

Русская служба Би-би-си поговорила с людьми, заболевшими после вакцинации, а также с врачами, чтобы понять, почему люди болеют после вакцины, как проходит болезнь и нужно ли привитым соблюдать ограничения, в том числе носить маски.

Как болеют Covid-19 после прививки?



Наталья участвовала в клинических исследований "Спутника V": первый компонент ей ввели 20 сентября 2020 года, а второй — 10 октября. Она сдала анализ на антитела к S-белку — этот анализ показывает, вырабатывает ли организм антитела после прививки. Антитела у женщины обнаружились.

Через четыре месяца после первой прививки на работе у Натальи начали "один за другим" заболевать ее коллеги. "У всех практически одни и те же симптомы: невысокая температура, насморк, боль в горле, слабость и ломота в мышцах. У двоих из них — положительный ПЦР", — рассказывает она.

Вскоре симптомы появились и у самой Натальи. "У меня тоже началось с того, что сначала заложило нос, потом начался сильный насморк, не помогали ни одни капли, как вода. Обоняние не пропадало. Потом присоединилось першение в горле. Температура 36,9-37,1", — говорит Наталья.

По ее словам, ПЦР-тест у нее был отрицательный, однако примерно через три недели она сдала анализ на антитела, и оказалось, что она переболела.