07.03.2021, 18:55
Как происходит посадка на Марс? Блогер RusDelfi подробно комментирует видео c ровера Perseverance(5)
"Я не смог пройти мимо видео посадки на Марс. Ребята из JPL (Лаборатории реактивного движения) не перестают удивлять — они отправили нас в очередное путешествие по Марсу" — восхищается блогер и предлагает подробно разобрать видео и понять, что же все-таки нам показали.
Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.
Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.