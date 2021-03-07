Как происходит посадка на Марс? Блогер RusDelfi подробно комментирует видео c ровера Perseverance

"Я не смог пройти мимо видео посадки на Марс. Ребята из JPL (Лаборатории реактивного движения) не перестают удивлять — они отправили нас в очередное путешествие по Марсу" — восхищается блогер и предлагает подробно разобрать видео и понять, что же все-таки нам показали.

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