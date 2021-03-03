12 участников Тартуского лыжного марафона подцепили корону. Был ли очаг?

"Пока нельзя сказать, что Тартуский марафон вызвал вспышку коронавируса. Очагом считаются 5 и более случаев заболевания, которые эпидемиологически связаны друг с другом. Случаи заражения коронавирусом на Тартуском марафоне не связаны между собой - люди участвовали в марафоне во время инфекционного периода", - сообщила Delfi специалист отдела коммуникаций Департамента здоровья Кирси Пруудель.