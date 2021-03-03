Сбалансированное питание - ключ к сильному иммунитету: почему важно ежедневно получать витамины А и Д?

Наиболее известными витаминами являются витамины А и Д. Как можно ежедневно получить их с питанием?

Витамин Д - его запасы мы должны пополнять сознательно.

Жителям Эстонии очень часть диагностируется нехватка витамина Д. Если раньше об этом витамине говорили очень мало (наиболее известная его функция - обеспечивать усвоение кальция для поддержания нормального состояния костей и зубов), то сегодня не вызывает сомнений его всесторонняя польза и огромное значение. Ученые даже доказали и подтвердили, что именно этот витамин помогает поддерживать иммунную систему человека*.

Как заметить, что организму не хватает этого витамина? Медики подчеркивают, что в случае подозрений в нехватке витамина Д необходимо обращаться к своему семейному врачу и перечислить ему все симптомы. Скорее всего, вам будет назначен анализ на витамин Д, который и ответит, достаточное ли у вас содержание этого витамина. Ну, а нехватку витамина Д обычно сопровождают следующие симптомы: повторяющиеся головные боли, слабость, усталость, перепады настроения, боли в костях, в мышцах.

Нехватка витамина Д опасна как детям, так и взрослым. Этот витамин принимает участие в костном метаболизме, а одна из известнейших болезней, которую вызывает нехватка витамина Д - остеопороз, который проявляется снижением плотности костей, их хрупкостью, переломами.

Витамин А: от глаз до кожи и зубов

Витамин А - один из важнейших антиоксидантов, значение которого для хорошего "функционирования" разных органов организма человека уже давно доказано. Многие согласятся, что витамин А – это неотъемлемая часть внешней красоты. Он важен для хорошего зрения, здоровых глаз, для нормального роста детей, а также - для формирования костей, зубов, для поддержания их крепости. Не менее важен этот витамин для красивой и здоровой кожи, не случайно, что этот витамин не редко добавляют в различные косметические средства для кожи лица.