Сбалансированное питание - ключ к сильному иммунитету: почему важно ежедневно получать витамины А и Д?
Наиболее известными витаминами являются витамины А и Д. Как можно ежедневно получить их с питанием?
Витамин Д - его запасы мы должны пополнять сознательно.
Жителям Эстонии очень часть диагностируется нехватка витамина Д. Если раньше об этом витамине говорили очень мало (наиболее известная его функция - обеспечивать усвоение кальция для поддержания нормального состояния костей и зубов), то сегодня не вызывает сомнений его всесторонняя польза и огромное значение. Ученые даже доказали и подтвердили, что именно этот витамин помогает поддерживать иммунную систему человека*.
Как заметить, что организму не хватает этого витамина? Медики подчеркивают, что в случае подозрений в нехватке витамина Д необходимо обращаться к своему семейному врачу и перечислить ему все симптомы. Скорее всего, вам будет назначен анализ на витамин Д, который и ответит, достаточное ли у вас содержание этого витамина. Ну, а нехватку витамина Д обычно сопровождают следующие симптомы: повторяющиеся головные боли, слабость, усталость, перепады настроения, боли в костях, в мышцах.
Нехватка витамина Д опасна как детям, так и взрослым. Этот витамин принимает участие в костном метаболизме, а одна из известнейших болезней, которую вызывает нехватка витамина Д - остеопороз, который проявляется снижением плотности костей, их хрупкостью, переломами.
Витамин А: от глаз до кожи и зубов
Витамин А - один из важнейших антиоксидантов, значение которого для хорошего "функционирования" разных органов организма человека уже давно доказано. Многие согласятся, что витамин А – это неотъемлемая часть внешней красоты. Он важен для хорошего зрения, здоровых глаз, для нормального роста детей, а также - для формирования костей, зубов, для поддержания их крепости. Не менее важен этот витамин для красивой и здоровой кожи, не случайно, что этот витамин не редко добавляют в различные косметические средства для кожи лица.
Врачи согласны и с тем мнением, что нехватка витамина А может быть комплексной причиной слабого иммунитета или постоянно мучающего плохого настроения. Его также связывают с функциями репродуктивной системой человека.
Откуда можно получить витамины А и Д?
Можно выделить два основных способа, как мы можем получить витамины А и Д. С питанием (правильное и ежедневное употребление пищевых продуктов, содержащих эти витамины) или с пищевыми добавками. Теоретически мы может получить витамин Д и третьим способом - через кожу с солнечными лучами (под воздействием ультрафиолетовых лучей витамин Д образуется из содержащегося в коже холестерина).
Всё же, необходимо помнить, что Эстония не та страна, где мы можем получать естественным образом достаточное количество витамина Д круглый год. Этот особенно актуально зимой: долгий темный период суток, мы реже бываем на улице, карантинная ситуация. Даже летом, когда мы пытаемся избежать опасности ультрафиолетовых лучей, мы мажем кожу защитными кремами, а лицо закрываем очками, шляпами.
Продукты питания с высоким содержанием витаминов А и Д
На первом месте - жирная рыба, например, лосось, сельдь, тунец. А также - говяжья печень. Витамин Д содержится в яичном желтке, масле, в овощах темно-зеленого цвета, в некоторых орехах, в тыквенных семечках. Естественный источник витамина А: сладкий картофель (батат), шпинат, яйца, морковь, молоко.
Некоторые продукты могут быть источником нескольких витаминов. Например, свежие разрывные сырные палочки „Pik-Nik Twiller“. В одной сырной палочке содержится 16% суточной нормы витамина А и 20% суточной нормы витамина Д. Это снек, к которому совершенно не применимо определение "фаст-фуда", так как это полезный, сбалансированный (изготовляемая только их свежего, полутвердого сыра типа моцареллы) продукт. В производстве свежих разрывных сырных палочек „Pik-Nik Twiller“ не используются никакие консерванты, красители или усилители вкуса. Это полезный снек, в составе которого естественным образом присутствуют минералы, белки и витамины А и Д. Они незаменимые спутники в поездках и на природе.
Сбалансированное и здоровое питание - это одно из важнейших условий обеспечения сильного иммунитета, прекрасного самочувствия и красивой внешности. И всё же быстрый темп жизни, спешка часто мешают надлежащим образом ежедневно заботиться о своем питании, поэтому такая закуска как „Pik-Nik Twiller“ может быть прекрасным помощником, чтобы вы чувствовали себя сытыми, и были уверены, что получаете с пищей и дополнительную пользу - витамины А и Д.