Eдинственный виновник в трагедии на улице Юмера — это тот, кто нажал на курок. Точка(93)
Трагедия на улице Юмера глубоко потрясла весь Ласнамяэ. В результате ужасного преступления потеряла жизнь 36-летняя женщина, двое маленьких детей остались без матери. Еще страшнее тот факт, что причины трагедии начинают искать где угодно, но не в голове убийцы.
Уже после обнародования обстоятельств убийства в газетах и социальных медиа стали появляться мнения о том, что убийство было якобы совершено из-за шумных детей и конфликта между соседями. И вот теперь снова начинают обсуждать, до скольки позволено детям шуметь, долго ли сосед должен мириться с шумом, могла ли жертва избежать конфликта и т.д. Здесь не должно быть никаких вопросов: ни жертва, ни ее дети ни грамма не виноваты в этой страшной ситуации. Единственный виновник — это тот, кто нажал на курок. И точка.
Представьте себе, что дети скоро подрастут и станут понимать достаточно, чтобы прочитать вышедшие в СМИ материалы о хладнокровном убийстве матери, совершенном, между прочим, на их глазах. Проследив за тем, как убийство отражалось в прессе, дети достаточно скоро натолкнутся на рассуждения о том, что их матери нету в живых в том числе и по их вине. Будто бы жертва сама и ее семья сама спровоцировала убийство. Мы не можем, не должны такого допустить.
Совершенно правильно сказал руководитель государственого центра помощи жертвам Якко Салла: ”Говоря только о том, что совершившего насилие человека беспокоят дети, шум или что-то подобное, мы тем самым пытаемся оправдать насилие. Такого рода утверждения сами по себе достойны лишь осуждения. Мы все несем ответственность за то, чтобы не допустить распространения заявлений, обвиняющих жертву”.
Это наша ответственность — обеспечить оставшимся без матери детям настолько безопасное детство, насколько это вообще возможно в нынешней ситуации. И в дополнение к поддержке со стороны центра помощи жертвам, психологов, специалистов по защите детей и органов социального обеспечения это наша общая обязанность — не допустить, чтобы дети жертвы почувствовали себя виновными в случившемся. И точно также нельзя допустить, чтобы виновными чувствовали себя и другие жертвы насилия.
Точно также, как и истоки трагедии в Лихула не имеет смысла искать в личных историях погибших, недопустимо искать причины поведения убийцы с улицы Юмера в его соседях или их детях. Это уже работа полиции и прокуратуры — анализировать его прошлое, психическое состояние и мотивацию. Всегда можно дискутировать о том, следует ли ужесточить контроль за легальным оружием, активнее бороться с владением нелегального оружия или как именно лучше всего обеспечить моральную поддержку одиноким людям. Но эти дискуссии никогда не должны подводить нас к вопросу о допустимости шума, который является неизменным спутником детских игр.
Мы должны сказать четко и однозначно: вызываемый детьми шум не оправдывает насилия. В данном случае даже угроза применения насилия может быть основанием для возбуждения уголовного дела. Конфликты между соседями могут доходить до точки кипения, но решать их нужно другим путем — если нужно, то с привлечением полиции или местных социальных служб.
Надеюсь, что как мы, как общество, в состоянии обеспечить детям погибшей женщины по возможности безопасное и спокойное детство, оказав поддержку семье, в которой им предстоит жить. Я всем сердцем надеюсь, что мы сможем восстановить мир и спокойствие в расположенном на улице Юмера многоквартирном доме. И что мы достигнем согласия относительно того, что в насилии виновата не жертва, а тот, кто его совершает.
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