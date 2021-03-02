Прививка от ковида: нужны ли из-за мутации вируса новые вакцины?

Как подчеркивает Шахин, в результате удалось установить несколько важных фактов: "В случае британского варианта коронавируса проблема не в том, что имеющаяся вакцина хуже нейтрализует вирус, а в том, что он более заразный". Поэтому для того, чтобы справиться с этим вариантом мутировавшего коронавируса, нужны не новые вакцины, а "продолжение ряда специфических ограничительных мер, действующих во время локдауна, до того момента, пока как можно большему числу людей не будет сделана прививка".

На практике о производстве нового поколения вакцин пока речь не идет. Угур Шахин, сооснователь фирмы BionTech/ Pfizer , вместе со своими коллегами постоянно исследует новые варианты коронавируса, однако использует при этом только уже разрешенные к применению вакцины. "Мы как исследователи постоянно синтезируем новые варианты вируса и проводим тест по их нейтрализации. Мы пытаемся установить, могут ли антитела распознавать новые варианты вируса и нейтрализовать их", — говорит ученый. Пока исследования успешны.

В этой связи речь идет о двух мРНК-вакцинах, разрешенных к применению в ЕС , BionTech/Pfizer и Moderna , а также о векторной вакцине AstraZeneca . Эти препараты, считают немецкие ученые, можно сравнительно быстро изменить таким образом, чтобы они могли эффективно воздействовать на новые варианты коронавируса. Теоретически быстрее всего могут быть подвержены необходимым изменениям мРНК-вакцины, но и векторные достаточно быстро можно изменить лабораторным путем.

Коронавирус мутирует. И чем больше появляется его новых вариантов, тем чаще звучит вопрос о том, насколько эффективны уже разрешенные к применению вакцины. Немецкие вирусологи подчеркивают, что мутация коронавируса — действительно новый вызов для исследователей, производителей вакцин, структур, которые дают разрешение на их применение, и всей системы здравоохранения. Однако имеющиеся сейчас возможности, заверяют специалисты, позволят с ним справиться.

Похожим образом, по словам ученого, обстоят дела и с бразильским вариантом коронавируса, против которого помогают уже имеющиеся вакцины. Что касается южноафриканского варианта, то некоторые вакцины пока не могут гарантировать защиту от него, признает Шахин. По его словам, пока на этот счет нет необходимых данных, и ученые не могут ничего комментировать. Но лабораторные исследования продолжаются, и исследователи надеются, что добиться успеха им поможет мРНК-вакцина и T-клетки, которые играют важную роль.

"Процесс допуска такой вакцины занимает около 2 месяцев"

Пока процесс производства новых вакцин не идет, поскольку необходимы клинические испытания. Однако препараты, эффективные против вариантов мутировавшего коронавируса, рано или поздно все равно появятся. Поэтому уже сейчас производители должны начать делать все возможное, чтобы в нужный момент препарат был как можно быстрее разрешен к применению. Но нужно ли торопиться?

"Разработка новой вакцины на базе уже существующей платформы длится 6 недель, а процесс допуска такой вакцины занимает около 2 месяцев", — поясняет Мэрилин Аддо. Структура, которая отвечает за допуск вакцин в Германии, — Федеральный институт вакцин и биомедицинских лекарственных средств — Институт имени Пауля Эрлиха (PEI), который тесно сотрудничает с Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

Глава PEI Клаус Цихутек подчеркивает, что сейчас нужно использовать уже существующие вакцины. "Делать прививки теми вакцинами, которые есть, в любом случае лучше, чем вообще не делать прививки", — уверен Цихутек. Однако, по его словам, разговоры и предложения от Еврокомиссии о согласовании допуска в случае необходимости новых вакцин уже ведутся. В целом речь идет о том, чтобы новую вакцину разрешили применять по упрощенной процедуре.

Нужно ли торопиться с выпуском вакцин против мутировавшего вируса?