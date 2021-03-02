Горбачев позволил говорить вслух то, о чем мы шептались на кухнях

До сих пор не знаю, почему, но я сразу поверил Горбачеву. Было в нем что-то такое, что очень сильно отличало его от предшественников. В первую очередь — возраст. На момент избрания ему едва стукнуло 55 — по кремлевским стандартам он был непозволительно молод.

Во-вторых, Горбачев был живой, непосредственный, неожиданно искренний, склонный к шуткам (в том числе, и над собой), немного наивный. Ведь он, как и многие из нас, искренне верил в социализм. Но больше всего меня восхищала его супруга — Раиса Максимовна. Конечно, я слышал кучу сыпавшихся со всех сторон в ее адрес издевательских реплик. Нрав у нее, и вправду, был непростой. Но это была женщина, с которой не стыдно было выйти. Она обращала на себя внимание, даже когда стояла молча рядом — статная, всегда безукоризненно одетая, с великолепной прической. Михаил и Раиса были чрезвычайно гармоничной парой, понимавшей друг друга с полувзгляда.