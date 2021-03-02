Шведский чеченец Чимаев объявил о завершении карьеры в 26 лет

"Я хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку в моем пути в этом спорте. Думаю уже все. Да, я не забрал пояс, но это не самая главная победа в этой жизни. Может это расстроит вас, но мое сердце и тело говорить мне все. Хочу сказать огромное спасибо моей команде и UFC", - такое сообщение оставил Чимаев на своей странице в "Инстаграме".

Родивший в Чечне Чимаев дебютировал в UFC в июле прошлого года. За 66 дней он досрочно выиграл 3 боя, установив новый рекорд организации (прежнее достижение составляло 3 победы за 105 дней). За каждый из поединков боец получал денежный бонус за лучшее выступление вечера в размере 50 000 долларов.

Поймав кураж, Чимаев даже вызвал на бой знаменитого Конора Макгрегора, но понятно, что бой с ирландцем в ближайщее время вряд ли бы состоялся.

Некоторые эксперты считали Чимаева переоцененным бойцом, поскольку в трех предыдущих поединках ему противостояли не слишком известные соперники. Свой последний поединок Чимаев выиграл у американского бойца нокаутом за 17 секунд.

Следующим соперником выступающего под шведским флагом Чимаева должен был стать британец Леон Эдвардс (18-3), но этот бой трижды переносился. Чимаев серьезно переболел коронавирусом.

Глава UFC Дана Уайт, в свою очередь, утверждает, что Чимаев просто перенервничал. Он сравнил его с дикарем, который хочет драться каждую неделю. Завершать карьеру, по словам Уайта, шведский чеченец не собирается.