Шведский чеченец Чимаев объявил о завершении карьеры в 26 лет(3)
Родивший в Чечне Чимаев дебютировал в UFC в июле прошлого года. За 66 дней он досрочно выиграл 3 боя, установив новый рекорд организации (прежнее достижение составляло 3 победы за 105 дней). За каждый из поединков боец получал денежный бонус за лучшее выступление вечера в размере 50 000 долларов.
Поймав кураж, Чимаев даже вызвал на бой знаменитого Конора Макгрегора, но понятно, что бой с ирландцем в ближайщее время вряд ли бы состоялся.
Некоторые эксперты считали Чимаева переоцененным бойцом, поскольку в трех предыдущих поединках ему противостояли не слишком известные соперники. Свой последний поединок Чимаев выиграл у американского бойца нокаутом за 17 секунд.
Следующим соперником выступающего под шведским флагом Чимаева должен был стать британец Леон Эдвардс (18-3), но этот бой трижды переносился. Чимаев серьезно переболел коронавирусом.
Глава UFC Дана Уайт, в свою очередь, утверждает, что Чимаев просто перенервничал. Он сравнил его с дикарем, который хочет драться каждую неделю. Завершать карьеру, по словам Уайта, шведский чеченец не собирается.