Президент без гарантии. Российский журналист проводит параллели между Путиным и осужденным Саркози

А вы еще говорите, зачем нужны пожизненные гарантии президенту. А вот затем! Всяко в жизни бывает. Большая власть — это большие соблазны. Саркози этим соблазнам, судя по решению суда, поддался. И важно даже не то, сколько он реально проведет в тюрьме — приговор не самый жестокий. Важно, что это возможно в принципе! Что пост президента — это не просто гуляй, рванина, огромные полномочия и власть с ядерной кнопкой под рукой, а ответственность, которая однажды наступит, если ты вел себя плохо и заигрался в царя. Вопрос, ставший мемом ”хотите как во Франции?” в этом смысле имеет четкий ответ: ”Конечно, не хотим!”.

Французские президенты вообще всегда жили как под колпаком, почти про каждого ходили какие-то сплетни, истории про женщин и прочие виды наслаждений. Так что кого-то из них однажды должны были посадить. У нас традиция другая. У нас прессу интересует, почему Путин до сих пор не генерал и откуда у него столько сил круглосуточно работать на благо страны. У нас ни одно дело, касающееся президента, не просто не дойдет до приговора — в суде скорее окажется тот, кто посмеет против президента что-то вякнуть.

Я вообще не могу представить себе судью в Российской Федерации, который взялся бы на полном серьезе влезать не только в президентские дела, но и в дела любого хоть немного близкого к президенту человека. Если только не получит специальную команду. У нас само общество не готово задавать вопросы и на чем-то настаивать. Ну, посмотрели фильм про апарт-отель в Геленджике сто сиксилиардов человек — и что? Посплетничали, повозмущались или вовсе сказали, что всё это враки — и никаких последствий у этого и всех прочих расследований не будет. А вот гарантии у нашего президента уже имеются. Эти сани ему приготовили летом, и эту телегу снарядили зимой.