От того, что происходит в России, очень сильно зависит то, что будет происходить и в Эстонии

Подобная критика правозащитной кампании вызывает у меня культурный шок! Ведь, если разобраться, то за этими замечаниями стоит лишь страх и глупость! На мой взгляд страх и глупость не самый убедительный аргумент в данной теме. Возмущаться политическими убийствами, отравлениями, арестами невиновных людей, где бы это не происходило, как раз нормально! И уж тем более логично возмущаться этими преступлениями в том случае, когда речь идёт о непосредственном соседе страны. Соседе, с которым значительная часть Эстонии имеет какие либо отношения.

По-настоящему тревожно для меня было получить критику от обычных людей. Услышать, что в Эстонии любая деятельность по сопротивлению преступлениям путинского режима не приемлема, во-первых, потому что может разозлить Кремль и навлечь неприятности на Эстонию, во-вторых, заниматься следует внутренними эстонскими делами, а не проблемами чужого государства.

Мы с организаторами акции в поддержку Алексея Навального в Эстонии, безусловно, ожидали провокаторов. Проплаченные провокаторы — стандартный ответ Кремля на любую общественную активность против путинского режима. Это естественно и тревоги не вызывает.

Аналогичные акции в День Святого Валентина проходили по всему миру. Но только в двух странах они вызвали сопротивление — в России со стороны властей, и в Эстонии со стороны провокаторов .

Флеш-моб #ЛюбовьСильнееСтраха в поддержку разлученных супругов Юлии и Алексея Навальных собрал десятки сторонников. В день всех влюбленных на посольство РФ была спроицирована фотография с суда над Навальным, на которой он, сложив руки в форме сердца, смотрит на возлюбленную, а у входа было выложено сердце из свечей, которые принесли участники флешмоба.

Так давайте разберемся подробнее.

Начнем со страха, а глупость в ходе размышления выявится сама собой. Вспомним как против Литвиненко и Скрипалей в Лондоне применялось боевое химическое орудие, как расстреляли средь бела дня в центре Берлина врага путинского режима Зелимхана Хангошвили или взять пример внушительнее, и вспомним Крым? Россия принадлежит бандитам, которые делами доказали , что человеческая жизнь и законы, как свои так и чужие, для них ничего не значат и они готовы убивать неугодных любыми самыми жестокими способами не только на территории России, но и на Западе. Боятся страны, где власть захвачена одержимой геополитическим бредом мафией, от которой, как показало время, можно ожидать любой жестокой подлости, нормально! Да, иметь дело с путинским режимом крайне неприятно и попросту опасно.

Прятать голову в песок, представить что ничего не происходит, это вполне естественная инстинктивная реакция… для зверя. Человек же наделён разумом, и может мыслить перспективно.

Порез на руке может привести к заражению мозга, поэтому рану стоит дезинфицировать. Возьмём масштабнее. Представьте себе, что вы живете в соседних квартирах с буйнопомешанным, который ежевечерне избивает жену и детей, и переодически вы слышите о том, что в других квартирах появляются зарубленные топором трупы. Инстинктивно захочется спрятаться от такого соседа и поплотнее закрыть за собой дверь. Но где гарантия , что завтра это сосед не вломится с окровавленным топором в вашу собственную квартиру?! Страх играет плохую шутку, когда вы игнорируете опасность. Бездействие лишь повышает риск того, что опасность коснется тебя, и не факт что к тому времени опасность не возрастёт.

Этот принцип касается и целых стран. От того, что происходит в России, очень сильно зависит то, что будет происходить в общем на Западе, а в частности и в Эстонии. И как показывает история, хуторской уклад, когда вы живете делами своего хозяйства и не лезете в дела соседа, отчего-то заканчивается потом оккупацией.

Из вышесказанного следует, что мы не можем быть не заинтересованными сторонними наблюдателями. И если мы начинаем сомневаться в том, стоит ли возразить кому-то на заявление: ”Дважды два — это пять. Война — это мир. Свобода — это рабство. Незнание — сила”, возникает вопрос, а свободны ли мы и на какие ограничения нам придётся пойти в следующий раз, чтобы не разозлить соседа?