В центре Таллинна установили первую сверхбыструю зарядную станцию для электромобилей

Например, владельцы Tesla Model 3 могут зарядить за 10 минут достаточно электроэнергии, чтобы проехать 100 км. Плата за зарядку составляет 24 цента / кВт ч. Поскольку станция находится в самом центре города, то парковка автомобиля является платной, тогда как такси могут парковаться во время зарядки бесплатно. Зарядная станция для электромобиля оснащена разъёмами CCS и CHAdeMO.

По словам Романа Захарова, одного из основателей RUEX, рыночный потенциал домашних и общественных зарядных устройств для электромобилей в Эстонии велик. ”Больше точек зарядки для электромобилей стимулирует покупку экологически чистых электромобилей”, — прогнозирует Захаров.

”Сегодня в Европе около 1,5 миллиона электромобилей, а к 2030 году их число вырастет до 30 миллионов. Аккумуляторы становятся мощнее и заряжаются быстрее, пробег автомобиля также увеличивается. Если сегодня электромобиль по-прежнему достаточно дорогое удовольствие, то с каждым годом он будет дешеветь. Общеевропейская климатическая политика и план государства по достижению поставленных целей также поддерживают покупку электромобилей”.

Быстрое распространение электромобилей прогнозируется и в исследовании Европейской федерации транспорта и окружающей среды в Брюсселе, опубликованном на прошлой неделе. Согласно исследованию, количество зарядных станций вырастет в Европе в пять раз, достигнув 1,3 миллиона зарядных станций в 2025 году. К 2030 году их количество увеличится до трех миллионов.

В том же исследовании прогнозируется, что в 2025 году в Эстонии будет 580 общественных зарядных станций, а к 2030 году их число вырастет до 5276.