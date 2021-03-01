Мосгорсуд объяснил, почему отказался исполнить требование ЕСПЧ освободить Навального

В принятом постановлении судья Дмитрий Балашов прокомментировал решение Европейского суда по правам человека, который в феврале потребовал немедленно освободить Алексея Навального, поскольку считает, что его жизнь находится в опасности.

Судья Балашов заявил, что не может учесть это требование, ”поскольку указанная судебная инстанция не является вышестоящим судом для судебной системы Российской Федерации”. По словам Балашова, ЕСПЧ не имеет права давать российским судьям ”какие-либо категоричные указания и вмешиваться в деятельность национальных судов, связанную с исполнением приговоров, вступивших в законную силу”. Кроме того, заявил судья, в своем решении ЕСПЧ адресовал обращение не судам, а правительству РФ, поэтому к судебному разбирательству об отмене условного осуждения не относится.

Судья Балашов назвал ”голословными домыслами” Навального и его адвокатов утверждения, что оппозиционера лишили свободы по политическим мотивам, а у защиты есть основания опасаться за его жизнь и здоровье в колонии. По мнению судьи, эти утверждения носят предположительный характер и не подтверждаются ”никакими объективными данными”.

В своем решении судья перечислил, что Навальный во время испытательного срока по делу ”Ив Роше”, более двух раз за год не являлся на регистрацию в инспекцию ФСИН в назначенные дни. Кроме того, заявил судья Балашов, Навальный после выписки из берлинской клинике ”Шарите”, где он лечился от отравления, более 30 дней не сообщал ФСИН о месте своего нахождения. Оба этих обстоятельства, считает судья, ”бесспорно являются самостоятельным основанием для принятия судом решения об отмене … условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда”.