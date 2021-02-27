Оудекки Лооне: грустно, что в годовщину республики русскоязычные снова услышали, что они ”не такие”

Если бы эту речь произносил, к примеру, председатель ”Ээсти 200”, то не было бы необходимости комментировать словесные формулировки. Политики, как правило, обращаются к своему электорату, доносят до них свою позицию по конкретным вопросам. По умолчанию или при помощи определенных формулировок часто дается понять, кто ”свой”, а кто ”чужой”. Для президента такое непозволительно. Являясь гарантом конституции, а значит, соблюдения принципа справедливости и равных прав, президент должен говорить со всеми жителями одинаково. Политические течения внутри страны не должны становиться темой для главы государства.

Однако Керсти Кальюлайд в очередной раз повела себя как руководитель какой-то партии, но не как президент. Произнося ”Дорогой эстонский народ”, она обратилась лишь к настроенным определенным образом этническим эстонцам. Она четко дала понять, что национализм 19 века по-прежнему жив, и большего нам не нужно. То же отношение с ее стороны, которое высмеивал Эдуард Вильде в 1913 году — ”корни эстонской культуры в хлеву и в амбаре”. Поскольку города к этой категории не принадлежат, то президент относится к ним настороженно: бетон какой-то, и кто знает, кто в этих панельных домах может жить — люди или какие-то непонятные существа? А, да, Москвы не надо бояться — у союзников большие пушки, а Брюссель — хороший. Все остальные — чужие, им недостает человечности, они — ”соотечественники с другими культурными корнями и родным языком”, за которыми оставят право здесь жить, если они будут отдавать своих детей в эстонские школы и каждое утро будут приносить клятву верности НАТО.