Зимние виды
27.02.2021, 18:35

РЕКОРД! Кивиылиская лыжница выиграла 5 марафонов за месяц

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Геннадий Медведев
Редактор
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Foto: Rene Suurkaev
Победителями Таллиннского лыжного марафона на 38 км стали биатлонист Калев Эрмитс и завершившая профессиональную карьеру Татьяна Маннима.

Опытная Маннима за последний месяц выиграла все 5 марафонов, входящих в лыжную серию Estoloppet. Останавливаться на достигнутом 40-летняя марафонка не намерена:

- Моя цель - выиграть все 6 марафонских гонок. Постараюсь завершить сезон на победной ноте в Хаанья, где на следующей неделе пройдет заключительный марафон серии.

- Вы завершили акивные выступления на лыжне несколько лет назад. Побеждаете на старом багаже?
- В какой-то мере да, но и спортивную форму по мере возможностей стараюсь поддерживать. На первом плане у меня сейчас семья - растут двое детей, которые требуют постоянного внимания.

- Каков Ваш недельный километраж на лыжах?
- Когда условия позволяют, стараюсь покататься на лыжах хотя бы час в день. С учетом выступлений в марафонах набегает 120-150 километров в неделю.

- Участие в марафонских гонках требует определенной подготовки лыж.
- Мой муж профессиональный смазчик. Сейчас, правда, он находится на чемпионате мира в Оберстдорфе, где помогает сборной Финляндии.

- Словосочетание "кивиылиская лыжница" к Вам по-прежнему применимо?
- Да. В чемпионате Эстонии я выступала за Кивиылиский лыжный клуб, хотя сейчас живу в Отепя.

- Чем занимаетесь?
- Работаю учителем физкультуры в детском садике.
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